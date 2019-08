Rostock

In der größten Stadt des Landes beginnt eine neue Ära: Claus Ruhe Madsen (47) wird am Mittwoch als Oberbürgermeister Rostocks vereidigt, ab Montag führt er dann auch offiziell die Geschäfte. Zum ersten Mal wird ein EU-Ausländer Verwaltungschef in einer deutschen Großstadt.

Und der Däne – zuletzt Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) in Rostock und Unternehmer (u. a. Möbel Wikinger) – hat viel Neues vor. Zum Beispiel: „Wir müssen unkonventionell, innovativ denken. Wir könnten zum Beispiel Modellregion für Roboter-Technik werden – oder auch für die Legalisierung von Cannabis.“

Wechsel nach 14 Jahren

Madsen hatte sich Mitte Juni bei der Stichwahl um das Amt des Rostocker OB gegen Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durchgesetzt. Der 47-Jährige beerbt Roland Methling (parteilos), der am Sonntagabend nach 14 Jahren an der Spitze des Rathauses in den Ruhestand geht. In den ersten Wochen will Madsen gemeinsam mit den Senatoren, allen Mitarbeitern und der Bürgerschaft einen „Kassensturz“ machen: „Dabei geht es auch darum, wie gut oder schlecht es wirklich um die Finanzen der Hansestadt bestellt ist.“ Aber es geht auch um Ideen und Probleme: „Ich möchte, dass alles auf den Tisch kommt. Welche Wünsche haben die Bürger? Wo haben wir Probleme?“ Mit der Politik will er dann noch im Herbst einen verbindlichen „Masterplan“ für Rostock erarbeiten.

Für Madsen selbst stehen die Digitalisierung der Verwaltung und der Ausbau des Radwege-Netzes in der Hansestadt ganz oben auf der Agenda. Trotz drohender neue Finanznöte will Madsen aber die Pläne für die Bundesgartenschau 2025 nicht einfach aufgeben: „Wir müssen gemeinsam entscheiden, was uns wirklich wichtig ist und die Stadt voranbringt. Aber erstmal müssen die Planungen weitergehen.“

Neue Chefs in ganz MV

Doch nicht nur in der Hansestadt, sondern auch in Heringsdorf auf Usedom, in Boltenhagen und in Zingst stehen die Zeichen auf Neustart in den Amtsstuben. In Boltenhagen ist der neue Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) bereits seit knapp zwei Monaten im Amt. „Es ist eine intensive, aber spannende Zeit.“ Und: „Ohne Hausmacht in der Gemeindevertretung hat man es als Bürgermeister sehr schwer. Das wird der Kollege Madsen sicher auch noch merken“, so Wardecki. Sein erster Erfolg als Rathaus-Chef: „Ich habe ein Portal geschaffen, über das sich Bürger via Internet mit Fragen und Anliegen direkt an mich wenden können. Das funktioniert ganz gut, wird schon sehr genutzt.“

Auch in Heringsdorf hat Laura Isabelle Marisken (parteilos) bereits die Geschäfte übernommen. „Es gab keine Schonfrist, ging gleich voll los“, erzählt sie über ihre ersten Wochen. „Aber es macht sehr viel Spaß.“ Bis zur 100-Tage-Frist will sie auch erste eigene Ideen angeschoben haben. In Zingst steht der Amtswechsel erst am 18. November bevor: Dann wird dort Christian Zornow (parteilos) neuer Bürgermeister. „Wir bereiten jetzt schon den Übergang vor“, sagt er. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe.“

