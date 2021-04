Rostock

Neuer Rekordwert: Am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 585 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 88 Fälle mehr als vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 16.57 Uhr).

Zugleich wurden am Dienstag vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr gibt das Amt mit nunmehr 980 an. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag um 3,4 Punkte auf 138,7. Am höchsten war sie im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 237. Dort stieg die Inzidenz im Vergleich zum Vortag um knapp 60 Punkte. Danach folgen die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (159,6),Vorpommern-Greifswald (148,1), und Nordwestmecklenburg (123,9).

Als einzige Region lag Vorpommern-Rügen mit 94,3 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in 7 Tagen unter der Marke von 100.

Beim Impfen holt MV weiter auf – inzwischen haben 24,8 Prozent der Einwohner im Nordosten ihre erste Spitze gegen Covid-19 bekommen, wie das Amt mitteilte. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 23,9. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 39 302. Als genesen gelten etwa 33 885 Menschen.

Mehr Behandlungen in Kliniken

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten betrug 339 und damit 32 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg auf 91 Patienten. Vor einer Woche lag die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken im Land noch bei 287. 76 lagen damals auf Intensivstationen.

