Koserow

An welchem Standort sowie in welcher Größenordnung und Gestaltung das Bernsteinbad einen zweiten Einkaufsmarkt erhält, soll voraussichtlich schon in den nächsten Wochen beschlossen werden. Das kündigte Bürgermeister René König (parteilos) nach einer neuerlichen Verständigungsrunde zwischen Gemeindevertretern und dem Amt Usedom-Süd sowie Mitgliedern der Bürgerinitiative (BI) an. Sie verlief zwar am Donnerstagnachmittag oberflächlich betrachtet relativ ergebnisarm, bemerkenswerterweise allerdings aber auch ohne, dass die zuletzt angedeutete Absicht der Kritiker, gegen das Vorhaben notfalls vor Gericht ziehen zu wollen (die OZ berichtete), erneut bemüht wurde. Als erstes dürfte nun im April die Standortfrage zugunsten des Areals am Kölpinseer Weg per Beschluss durch die Gemeindevertreter geklärt werden. Weitere Entscheidungen können und sollen nach den Worten des Gemeindeoberhauptes danach relativ kurzfristig folgen.

Bedenken konnten nur teilweise zerstreut werden

Mit Mark Hädicke (Cima Beratung und Management GmbH Lübeck) war der Projektleiter des Einzelhandelsgutachtens für Koserow diesmal vor Ort, um Fragen der Kritiker direkt zu beantworten und somit Bedenken und Vorbehalte möglichst umfänglich zu zerstreuen. Das gelang aber nur teilweise. Dennoch signalisierten der Bürgermeister sowie mehrere Mitglieder der Gemeindevertretung, dass sich das gewählte Gremium nun in absehbarer Zeit wohl den Aufstellungsbeschluss für eine Bauplanung auf die Tagesordnung setzen werde, „um endlich mit dem längst überfälligen Vorhaben in die Puschen zu kommen“, so Gemeindevertreter Friedhelm Lietz (SPD). Viele Einwohner und Touristen, die die Einkaufssituation im Seebad seit Jahren äußerst kritisch bewerten, seien das schier endlos anmutende Hickhack um die Planung längst leid, ergänzte Gemeindevertreter Uli Helmer.

Zweifel an der Objektivität des Gutachtens

Derweil äußerten BI-Vertreter erneut Zweifel an der Richtigkeit einzelner Berechnungen im Konzept der Lübecker Experten sowie – prinzipiell – an der Objektivität des Gutachtens. Indirekt schwang dabei immer wieder auch der Vorwurf einer Gefälligkeitsexpertise für die von Cima favorisierte und sofort zur Verfügung stehende Fläche neben der Inselküche sowie zu einem angeblich längst parat stehenden Marktbetreiber mit. Aus ihrer Sicht sei mit der Handelsfirma Rewe bereits vorab alles geregelt worden. Ein Vorwurf, den König sowie Karsten Mußgang (CDU/Bauausschussvorsitzender) vehement zurückwiesen. Im Gegenteil: Es gehe zunächst um einen Investor/Vorhabensträger, der den Markt baut und anschließend vermietet. Und zweitens seien die mehrfachen Diskussionen mit Kritikern des Vorhabens darauf ausgerichtet, so viel wie möglich an Ideen, Vorschlägen, Wünschen und Hinweisen von Einheimischen wie Feriengästen in das Projekt mit aufzunehmen. Irgendwann müssten aber allen Auseinandersetzungen nun auch einmal Taten folgen, wenn man glaubwürdig bleiben und die mehrheitlichen Interessen der Bürger wahrnehmen wolle.

Auch Wohnraum könnte über dem Markt entstehen

Thomas Wellnitz, Leiter des Betriebsausschusses, forderte nicht nur Sachlichkeit für den anderthalbstündigen Disput ein, sondern wies auch falsche Annahmen der BI zurück. Und er plädierte dringend für mehr Fairness in der Auseinandersetzung. Er sei überzeugt, dass man das Instrument eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nutzen müsse, um zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens weiteren Kriterien des Projektes (wie Umweltschutz, Ortsbild und Verkehrsregelung) wirksam Rechnung tragen zu können. Ferner brachte er den Vorschlag ins Spiel, vergleichbar zur aktuellen Marktplanung in Zempin, die Errichtung eines Vollsortimenters mit der Schaffung von Wohnraum zu verbinden.

Kleinerer Markt wäre nicht praktikabel

Die BI-Vertreter hatten zunächst immer wieder für den ihrer Meinung nach vorteilhafteren, weil sehr zentralen Standort an der Förster-Schrödter-Straße plädiert, was Cima-Vertreter Hädicke aber unter Hinweis auf die dortige komplett umliegende Wohnbebauung sowie die zu geringe Grundstücksfläche zurückwies. Ein Gemeinderatsbeschluss sehe dieses Areal indes außerdem für andere Zwecke vor. Auch die erneut vorgebrachte Idee der Kritiker, nach dem Betreiber eines deutlich kleineren Marktes zu suchen, wiesen König, Hädicke und Lietz zurück. Solche Erwägungen seien entweder nicht praktikabel oder bislang allesamt vergeblich geblieben.

Bis zum Schluss der lebhaften Unterredung blieb die BI bei ihren Zweifeln an der Stichhaltigkeit der von Cima vorgetragenen Kriterien und Bewertungen. Hädicke wies das energisch zurück und versicherte, dass die Aussagen – weil auf gängigen Verfahren und Berechnungen beruhend – gerichtsfest seien. Gemeinde und Gutachter entsprächen damit auch den landesplanerischen Vorgaben aus Schwerin. Unterschiedliche Ansichten formulierten beide Seiten zur Kategorisierung von Außen- und Versorgungsbereichen.

Am Ende sahen König und die Gemeindevertreter die meisten der Zweifel der BI ausgeräumt, während aus deren Reihen vorsichtig die Bereitschaft signalisiert wurde, im Laufe des weiteren Verfahrens konstruktiv an von allen tragbaren Lösungen mitwirken zu wollen.

Von Steffen Adler