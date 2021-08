Neuer Seenotkreuzer für MV: Mehr Sicherheit auf der Ostsee

Darßer Ort

Der Darß ist schon eine besondere Ecke, vor allem seemännisch betrachtet. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat mit Blick auf die Kadetrinne, eine der am meisten befahrenen Schiffswege in der Ostsee, stets am Standort im Nothafen Darßer Ort und dem neuen Inselhafen in Prerow festgehalten.

Mit dem nagelneuen Seenotkreuzer „Nis Randers“, die am Dienstag noch als Baureihennummer 42 seinen Liegeplatz angesteuert hat, zeigen die Seenotretter, wie wichtig ein Liegeplatz auf dem Darß ist. Dort gilt es nicht nur, Menschen aus prekären Situationen zu holen, auf dem Darß gilt es, eine unvergleichliche Naturlandschaft zu schützen. Die Seenotretter haben ihre Einsatzmittel mit dem neuen Kreuzer auf Top-Niveau gebracht.

Die „Theo Fischer“ wird künftig als Vertretungsschiff eingesetzt. Mit dem Nachfolgeschiff demonstrieren die Seenotretter auch ihre Bedeutung für die Region. Dafür braucht es keine Landesverordnung, keine Anweisung aus der Kreisverwaltung. Die Seenotretter agieren aus der Erfahrung heraus. Heißt: Die Sicherheit rund um den Darß hat mehr Gewicht erhalten. Und das schafft die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ohne Verwaltungswirken im Höchsttempo, jeder künftige Havarist in Not wird es danken.

Von Timo Richter