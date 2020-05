Rostock

Die Hansestadt Rostock meint es ernst damit, die grüne Vorzeigestadt Deutschlands werden zu wollen – auch in puncto Energieerzeugung: Nachdem jahrelang über Solarstrom von städtischen Dächern nur geredet wurde, soll es nun endlich konkret werden.

Bereits Mitte Juni soll die Bürgerschaft einen Solarplan für Rostock verabschieden. Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro, die großen Genossenschaften, die Stadt selbst, aber auch private Bauherren und Eigentümer sollen Energie auf ihren Dächern erzeugen.

20 Prozent vom Dach?

„Schätzungen zeigen, dass deutschlandweit bis zu 20 Prozent des Stroms aus Solarenergie erzeugbar wäre“, sagt Steffen Wandschneider-Kastell, Fraktionschef der Rostocker SPD. Die Sozialdemokraten sind die treibende Kraft hinter dem Solarplan. Auf Neubauten, aber auch auf bestehenden Wohn- und Verwaltungsgebäuden soll deshalb aufgerüstet werden. Wer dies nicht macht, muss nachweisen, dass er eine andere, ebenfalls klimafreundliche Energiequelle für die Gebäude installiert.

Wiro, Verwaltung und möglichst auch andere staatliche Eigentümer sollen zu den Solaranlagen verpflichtet werden. „Privaten und gewerblichen Eigentümern, die Solaranlagen auf ihre Dächer bauen, wollen wir als Stadt helfen – zum Beispiel, wenn es um Förderungen geht“, so Wandschneider-Kastell.

Billigerer Strom für Mieter?

Das Steinkohlekraftwerk im Seehafen soll nach dem Willen der Eigentümer eher früher als später auf Holz als Brennstoff umgerüstet werden, die Stadtwerke AG arbeitet an Plänen für ein Erdwärme-Kraftwerk und will Warmwasser im großen Stil aus Windenergie herstellen: Rostock sei auf einem guten Weg, sagt Wandschneider-Kastell. „Wir können Vorreiter sein.“ Doch der SPD geht es nicht „nur“ um den Klimaschutz.

Auch die Rostocker selbst sollen vom Solarplan profitieren: „Die Bundesregierung führt die CO2-Bepreisung ein. Heißt: Für Strom, der etwa aus Kohle erzeugt wird, ist ein Zuschlag fällig“, erklärt der SPD-Frontmann. Je mehr Energie also aus sauberen Quellen stammt, umso günstiger der Strompreis. Gemeinsam mit den Hauseigentümern und den Stadtwerken soll Rostock nun Wege finden, wie der Strom von den gemeinsamen Dächern für alle die Energie wenn schon nicht billiger, dann wenigstens nicht teurer macht.

„Schätzungen zeigen, dass deutschlandweit bis zu 20 Prozent des Stroms aus Solarenergie erzeugbar wäre“, sagt Steffen Wandschneider-Kastell, SPD. Quelle: Stefanie Link

Ein Modell, wie es für die Mieter sogar günstiger werden könnte, prüft aktuell die größte Wohnungsgenossenschaft Rostocks, die WG Schiffahrt-Hafen (WGSH). Beim Bauprojekt Brecht-Park in Evershagen will die Genossenschaft fast 300 Quadratmeter der Dächer mit Solaranlagen bebauen. „Unsere Mieter sollen den Strom größtenteils in den Wohnungen selbst verbrauchen. Wir arbeiten in Kooperation mit den Stadtwerken an einem sogenannten Mieterstrommodell“, so WGSH-Sprecher Matthias Leutzow. Der Strom vom eigenen Dach wäre für die Mieter besonders günstig, Überschüsse werden ins Stadtwerkenetz eingespeist und könnten den Strompreis nochmals drücken. Auch auf dem geplanten Parkhaus am Brecht-Park sollen Solarzellen installiert werden: „Damit wollen wir Ladesäulen für die E-Autos unserer Mieter betreiben.“

Vermieter setzen auf Öko

Jahrelang war es für die großen Vermieter wenig attraktiv, Solaranlagen auf ihre Dächer zu bauen. Die Anlagen waren teuer, das Einspeisen ins Stromnetz mit hohen bürokratischen Hürden verbunden. Und so manches Unternehmen fürchtete zudem gesellschafts- und steuerrechtliche Nachteile. Diese Zeiten sind vorbei. Die WG Schiffahrt-Hafen betreibt bereits auf fünf Häusern in Rostock und Graal-Müritz Solaranlagen. „Wir haben bereits fast zwei Millionen Kilowattstunden Strom so erzeugt“, sagt WGSH-Sprecher Leutzow. Oder anders gesagt: Fast 60 Haushalte kann die Genossenschaft mit grünem Strom selbst versorgen. Auch die Geschäftsstelle hat seit wenigen Wochen ihren eigenen Energieanschluss auf dem Dach.

Noch mehr Sonnenstrom liefert die Wiro: „Wir haben bereits 54 Photovoltaikanlagen“, so Unternehmenssprecher Carsten Klehn. Da die Bundesregierung gerade plant, die Förderung für den Bau von Solaranlagen doch nicht auslaufen zu lassen, sei das Thema für den größten Vermieter des Landes weiterhin spannend. „Wir warten auf eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.“ Denn rechtlich darf die Wiro bisher keinen Strom ins Netz verkaufen, muss ihn selbst verbrauchen. Doch auch in der Zentrale an der Langen Straße wird längst über Mieterstrom nachgedacht.

Auch Solarthermie – also Warmwasser aus Sonnenenergie – ist bei der Wiro längst gang und gäbe. Bei Neubauten und Sanierungen entstehen eigene, dezentrale Blockheizkraftwerke oder auch andere alternative Heizungsanlagen – Eisspeicherheizungen etwa, Erdwärmepumpen, Wärmerückgewinnung. Zudem prüft die Wiro bis 2023 in einem Pilotprojekt, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, auch bei Wohnungsneubauten auf den Passivhausstandard zu setzen.

Umweltsenator: Verpflichtungen wichtig

„Wir brauchen neue Ansätze bei dem Thema – auch für private Nutzer“, sagt Senator Holger Matthäus (Grüne). Quelle: OVE ARSCHOLL

Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) begrüßt die Initiative der SPD: „Sie geht über das hinaus, was wir bereits vorhaben.“ Vor allem eine Verpflichtung der städtischen „Töchter“ zum Aufbau von Solarstrom begrüßt er. „Wir brauchen neue Ansätze bei dem Thema – auch für private Nutzer.“ Große Stromkonzerne bieten bereits „virtuelle Stromkonten“ an, auf denen Erzeuger von Solarstrom sich ins Netz eingespeiste Energie gutschreiben lassen können – um sie dann nachts daheim oder auch beim Aufladen von E-Autos an öffentlichen Ladesäulen wieder zu nutzen.

Und auch die Stadtwerke sollen mehr Sonnenenergie nutzen, sagt Matthäus: „Die ehemals kommunale Deponie in Parkentin bietet sich als Standort für eine große Solaranlage an. Der OB hat die Stadtwerke gebeten, dies zu prüfen.“

Von Andreas Meyer