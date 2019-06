Rostock

Bis zum Jahr 2050 könnten Schiffe ohne Besatzungen durch die Weltmeere kreuzen. Der Kurs wird von der Reederei an Land einprogrammiert und völlig autonom steuert der Frachter oder der Tanker dann seinen Zielhafen an. An dieser Zukunftsvision arbeiten derzeit Experten weltweit. Einen erheblichen Anteil daran hat auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) am Standort Rostock. Das Ziel: Alle Routendaten, die für die Schifffahrt wichtig sind, sollen in einem System zusammengefasst werden.

„Wir sind auf dem Weg zur nächsten Generation der Datenverarbeitung“, sagt Stefan Grammann, Leiter des Nautischen Informationsdienstes beim BSH. In den vergangenen Jahren wurden Seekarten aus Papier weitgehend durch digitale Karten ersetzt. „Jetzt sind wir in der digitalen Welt angekommen und fangen an, vernetzt zu arbeiten.“ Der neue Standard nennt sich S 100 und soll den bisherigen (S 57) ablösen.

Zu dem angepeilten Netzwerk zählen unter anderem Informationen über Wetter, Strömungen, Gezeiten, maritime Schutzgebiete oder Wassertiefe. „Viele dieser Daten liegen bislang nur in Handbüchern vor“, sagt Grammann. Um eine Route von A nach B zu planen, muss ein Kapitän all diese Handbücher wälzen und die Informationen selbst in den vorgesehenen Kurs einarbeiten. „Ein Mensch kann heute aber gar nicht mehr alles berücksichtigen, weil so viele Fakten ineinandergreifen.“

Grammann erklärt das an einem Beispiel: „Wenn ein Schiff von Rotterdam nach Rostock fahren soll, gibt der Kapitän Vollgas, um die optimale Strömung auszunutzen. Dafür steht er dann aber vielleicht vor den geschlossenen Schleusen des Nordostseekanals, wo er stundenlang warten muss und hat dafür auch noch große Mengen Treibstoff verbraucht.“ Das neue System könnte alle wichtigen Faktoren berücksichtigen und in Sekundenschnelle die optimale Route ausgeben. „Das könnte eine Fahrt fünf bis zehn Prozent effizienter machen“, glaubt der Experte.

Eine Herausforderung ist die optische Umsetzung: Viele Informationen gibt es bislang nur in Textform. Auf einer Karte müssen sie aber grafisch dargestellt werden können, damit der Nautiker sie sofort erfassen kann. „So würde dann ein Warnsignal aufblinken, wenn sich ein Schiff einer Robbenschutzzone nähert oder wenn es Gefahrgut geladen hat und bestimmte Seegebiete nicht nutzen darf“, erklärt Grammann.

Der Standard S 100 ist ein Projekt der Internationalen Hydrographischen Gesellschaft (IHO). Am BSH in Rostock befassen sich zehn Mitarbeiter damit. Sie steuern Informationen zu Wassertiefen, Schutzzonen und Seefunk bei. Bereits fertig ist ein Produkt für den Eisdienst, der über Eisdicke oder Packeis informiert. Anders als bei den bisherigen Seekarten soll der neue Standard eine Plattform auch für Meteorologen und Schifffahrtsverwaltungen bieten, deren Informationen dann ebenfalls einfließen können.

„In ferner Zukunft könnten dann auch noch die aktuellen Wassertemperaturen und Salzgehalte aus den Karten abgelesen werden können“, sagt Grammann. Diese Faktoren beeinflussen den Tiefgang eines Schiffes und damit den Treibstoffverbrauch. In zehn bis 15 Jahren soll S 100 den bisherigen Standard abgelöst haben. Das würde dann auch das endgültige Ende der Papierseekarten bedeuten, die Schiffe bisher meist noch als Notfallreserve dabeihaben, glaubt Grammann: „Damit ist es dann vorbei.“

Axel Büssem