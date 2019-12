Rostock

Das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern steuert nach dem zweiten Traumsommer in Folge auf einen neuen Übernachtungsrekord zu. „Wir werden das Jahr mit 31 bis 33 Millionen Übernachtungen abschließen“, sagte Landestourismusminister Harry Glawe ( CDU) am Mittwoch beim Branchentag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV ( Dehoga) in der Rostocker Yachthafenresidenz. Die Zahlen seien noch vorläufig, aber schon jetzt zeichne sich entgegen den Prognosen ein neues Allzeithoch ab. Bereits 2018 gab es mit 30,9 Millionen Übernachtungen eine neue Bestmarke.

„Es geht nicht um Steigerungen, sondern um Qualität. Aber wenn es solche Rekorde gibt, sollten wir sie nicht verschweigen“, erklärte der CDU-Politiker. Nachholbedarf gebe es bei Gästen aus dem Ausland. Im Vorjahr lag deren Anteil in MV bei nur 3,6 Prozent, nun ist er laut Glawe noch weiter gesunken. Bundesweit kommt fast jeder fünfte Urlauber aus einem anderen Land nach Deutschland. Das Wachstum hat eine Kehrseite, vor allem, weil Fachkräfte fehlen: „Die Belastung in den Betrieben ist gestiegen“, sagte Dehoga-Bundespräsident Guido Zöllick, die Stimmung sei angespannt.

Azubi-Mangel: Mit einer neuen Ausbildungs-Kampagne sollen Schulabgänger für einen Beruf in Küche und Service begeistert werden. Dazu gehören die „Gastro-Burner“. Sie sind unterwegs in einem Show-Truck mit Küche, der in den kommenden zwei Jahren an den Schulen in MV Station machen soll. Kochkurse zum Mitmachen und Zuschauen wird es geben. Erste Einsätze in Bad Doberan und ein Besuch von Schülern aus Gnoien im Truck verliefen gut, berichtet Christian Mallow (33), einer der beiden „Gastro-Burner“. Sie sollen ein zeitgemäßes Bild der Ausbildung vermitteln – und Schnupperpraktika, um die hohe Abbrecherquote zu senken.

Eine Millionen Euro kostet die EU-geförderte Kampagne, ein Viertel davon übernimmt der Dehoga MV. „Hart, aber geil“, soll laut Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz die zentrale Botschaft sein. Das sei es, übersetzt in Jugendsprache, was die Gastronomieberufe ausmache.

Tariferhöhung: Der erst wenige Tage alte Tarifabschluss sieht Lohnerhöhungen von bis zu 28 Prozent bis 2023 vor. Klingt viel, sei aber vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Ordnung, hieß es in Rostock. Große Hoffnungen setzt die Branche auf die deutlich steigenden Ausbildungsvergütungen von bis zu 1000 Euro im dritten Lehrjahr. Der Dehoga will sich laut Landespräsident Lars Schwarz für eine Allgemeinverbindlichkeit einsetzen. Dann müsste jeder Betrieb die neuen Vergütungen zahlen, ob tarifgebunden oder nicht.

„Das ist das richtige Signal“, sagt Manfred Rakelmann, Hotelbesitzer von der Insel Rügen, am Rande des Branchentags über die Anhebung. Für die Unternehmen werde es zwar deutlich teurer auszubilden, das sei aber eine „unverzichtbare Investition in die Zukunft“.

Arbeitszeiten: Im Gastgewerbe kann der Arbeitstag auch schon mal zwölf Stunden lang werden. Diese Möglichkeit der Beschäftigung, laut Arbeitsrecht illegal, müssten die Betriebe haben, so Dehoga-Bundespräsident Zöllick. Es gehe nicht darum, dauernd zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, sondern es zu dürfen, wenn es nötig ist. In MV sind in einer dreijährigen Testphase bis 2021 Ausnahmen möglich. Die Nachfrage der Betriebe ist bisher allerdings eher spärlich, stellte Tourismusminister Glawe fest.

Gasthöfesterben: Auf dem Lande und in kleineren Städten gehen in vielen Gastronomiebetrieben für immer die Lichter aus. „Das ist eine beunruhigende Entwicklung“, sagt Dehoga-Landespräsident Schwarz. Mit der Gaststätte verschwinde oftmals der letzte Rest an gesellschaftlichem Leben, weil das Lebensmittelgeschäft und andere Einrichtungen schon längst weg sind.

„Viele Unternehmer, die nach der Wende angefangen haben, hören jetzt aus Altersgründen auf und finden keinen Nachfolger“, sagt Hotelbesitzer Karl-Heinz Jahnke aus Neubrandenburg. Die Schieflage bei der Mehrwertsteuer – 19 Prozent für Speisen im Restaurant, 7 Prozent für das Schnitzelbrötchen auf die Hand – trägt laut Dehoga zur Beschleunigung des Trends bei.

Von Gerald Kleine Wördemann