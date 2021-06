Rostock/Greifswald

Am Sonntag wurde der Greifswalder Bernd Dickau (57) von den 130 Landesdelegierten zum neuen Präsidenten des Landesanglerverbandes (LAV) gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte eine Briefwahl. Nach 13 Jahren erfolgreicher Präsidentschaft übergab Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski (80) das Ehrenamt in der Geschäftsstelle des Landesanglerverbandes in Görslow (Ludwigslust-Parchim) an seinen Nachfolger. Brillowski war kürzlich für seine Verdienste an der Spitze des mit 45 000 Mitgliedern zweitgrößten Freizeitverbandes im Nordosten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. OZ sprach mit dem neuen Frontmann der Anglerschaft in MV.

Sie treten in große Fußstapfen. Ihr Vorgänger gilt als energischer und kluger Interessenvertreter der Petrijünger. Er hat erheblichen Anteil daran, dass der größte anerkannte Naturschutzverband des Nordostens weiter wächst. Hält der Zulauf an?

13 Jahre lang war Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski (80) als LAV-Präsident aktiv. Quelle: Norbert Fellechner

Bernd Dickau: Ja. Nicht erst in Corona-Zeiten ist der Zuwachs spürbar. Jeweils 600 neue Mitglieder kamen in den vergangenen zwei Jahren hinzu. Besonders erfreulich ist, dass das Interesse gerade jüngerer Leute zunimmt. Allein 2019 und 2020 meldeten sich jeweils fast 100 Kinder unter 14 Jahren in einem der 580 Vereine neu an.

Wer als Kind dieses Hobby betreibt, pflegt diese „Liebe“ meist ein Leben lang?

Das LAV-Infomobil hat eine kleine Laborausrüstung. Kinder können unter anderem die Tier- und Pflanzenwelt anhand von Wasserproben erkunden. Quelle: C. THÜRMER

Das stimmt. Wichtig ist, dass wir die Mädchen und Jungen nicht ein Mal pro Jahr zum Anangeln oder im Feriencamp begrüßen, sondern regelmäßig begleiten. Das Gemeinschaftserlebnis in der Natur ist ebenso wichtig wie das Vermitteln des Angel-Abc. Gleiches gilt für Achtung vor der Kreatur – der waidgerechte Umgang mit dem Fisch hat Priorität. Dabei helfen auch das Projekt „Angeln macht Schule“ für die Einrichtungen im gesamten Land und der Einsatz unseres Infomobils „Gewässer erleben“.

An welchen Schulen wird Angeln als Unterrichtsfach praktiziert?

Gewässerreichstes Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gilt als das gewässerreichste Bundesland in Deutschland. Zu den hiesigen Binnengewässern gehören 2033 Seen, die jeweils größer als ein Hektar sind, eine Vielzahl von Kleinstgewässern (Sölle, Feldgewässer, Dorfteiche) und rund 18 000 Kilometer Fließgewässer. Die Küstenlänge beträgt 1943 Kilometer. Davon erstrecken sich 381 Kilometer auf die Außen- und 1562 Kilometer auf Bodden- und Haffküsten (mit Inseln und Halbinseln). Die beangelbare Gewässerfläche im Nordosten umfasst etwa 28 000 Hektar.

Es existieren vier Referenzschulen – in Satow (Landkreis Rostock), Möllenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) sowie in Hagenow und Banzkow (Ludwigslust-Parchim). Durch die Pandemie wurden die Aktivitäten ausgebremst, doch es gibt viele Anfragen von Schulen. Gleiches gilt für den Einsatz des Infomobils, das ein kleines Labor an Bord hat. Hier können die Kinder unter anderem die Tier- und Pflanzenwelt anhand von Wasserproben erforschen.

Einige Ihrer Vereine genießen den Ruf von „geschlossenen Alt-Herren-Zirkeln“. Wie wollen Sie diese stärker öffnen?

Es stimmt, dass die Altersstruktur teilweise nicht optimal ist. Eine der Ursachen liegt darin, dass nach der Wende viele jüngere Mitstreiter abgewandert sind, quasi der Arbeit hinterher. Erfreulicherweise bitten aber nicht nur in meinem Uni-Angelsportverein Greifswald verstärkt Studenten und 30- bis 40-jährige Sportfreunde um Aufnahme. Aktuell sind es allein hier mehr als 20. Diese Verjüngung wird sich positiv auswirken, auch wenn es darum geht, nicht nur in Vereinsgrenzen zu denken.

Wie schätzen Sie die Gewässerqualität im Land ein?

Die ist gut und sehr gut. Zudem beeindruckt die Vielfalt der Seen, Flüsse und Ostsee-Areale. MV gilt nicht umsonst als Angel-Eldorado. Allein wir als LAV verfügen über 16 eigene und 601 gepachtete Gewässer. Betätigungsmöglichkeiten gibt es also reichlich.

Welche Schwerpunkte setzen Sie als LAV-Präsident?

Angeln sollte im Nordosten weiterhin ohne große Einschränkungen möglich sein. Wir dürfen uns nicht aus den Naturschutzgebieten aussperren lassen. Das setzt auch voraus, dass die Angelplätze nicht zu Müllkippen werden. Als Angler trägt man Verantwortung.

Wie steht es um die Laichbedingungen für die Fische?

Die sind mitunter problematisch. Die Gewässer sollten durchlässiger werden, um den Fischen bessere Laichbedingungen zu schaffen. Dabei müssen zum Beispiel Schöpfwerke umgangen werden. Dem Ausbau der Fischtreppen – etwa für den Auf- und Abstieg der Meerforellen – gilt unsere besondere Aufmerksamkeit.

Seit fünftem Lebensjahr Hobbyangler Der gebürtige LübzerBernd Dickau (57) ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er lebt seit 1982 in Greifswald. Der Maschinenbau-Techniker ist als Koordinator beim Rückbau des Kernkraftwerkes Lubmin tätig. Seit dem fünften Lebensjahr frönt er in der Freizeit dem Angeln. Dickau war unter anderem als Gewässerwart im Greifswalder Regionalverband aktiv, sieben Jahre lang Vorsitzender des Universitätsangelsportvereins Greifswald und Vorsitzender des Regionalen Anglerverbandes Ost-Vorpommern. Seit 2017 ist er Mitglied des LAV-Präsidiums.

Als Präsident werden Sie in Ihrer Freizeit mehr Zeit auf Tagungen und Sitzungen verbringen als am See oder am Meer. Bleiben der 1,18-Meter-Hecht und der 19-Kilo-Heilbutt auf ewig die persönlichen Spitzenfänge?

Kein Zweifel – dieses Ehrenamt wird Kraft und noch mehr Zeit kosten. Doch als langjähriges Mitglied des LAV-Präsidiums – hier war ich als Referent für die ehrenamtliche Fischereiaufsicht tätig – ahne ich, was auf mich zukommt. Zeit für das Angeln muss trotzdem bleiben. Zum Glück übt meine Frau Antje dieses tolle Hobby ebenfalls mit Freude aus.

Von Volker Penne