Neuer XXXLutz: Droht Stralsund ein Einbruch der Gewerbesteuern?

Die mögliche Ansiedlung eines neuen, riesigen Möbelcenters in Stralsund könnte zu einem Einbruch bei den Gewerbesteuern im Haushalt der Stadtverwaltung Stralsund führen. Grund dafür könnte das bisherige Geschäftsgebaren des Möbelvermarktes „ XXXLutz“ sein, der in Stralsund unter einem Dach mit dem Möbeldiscounter „Mömax“ eröffnen will, sofern die Bürgerschaft am Donnerstag der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes zustimmt. Nach Vorstellungen von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) soll der 28 500 Quadratmeter große Komplex am Werftkreisel nahe der Frankenvorstadt gebaut werden. Die gesamte Verkaufsfläche wäre damit rund 11 000 Quadratmeter größer als bei Ikea in Rostock.

Einem Gutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung zufolge, die die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pläne untersucht hat, wäre in diesem Fall damit zu rechnen, dass etablierte Anbieter ihre Geschäfte aufgeben. Auf ihre bisher gezahlten Gewerbesteuereinnahmen müsste die Stadtverwaltung dann verzichten. Zudem ist fraglich, wie hoch die Gewerbesteuererträge wirklich sind, die „ XXXLutz“ und „Mömax“ im Gegenzug abführen.

Tochtergesellschaft auf Malta

Medienberichten zufolge soll das Unternehmen bisher kreativ bei der Suche nach legalen Wegen vorgegangen sein, um steuerliche Abgaben zu vermeiden. Demnach sollen Märkte in Deutschland und Österreich beispielsweise für die Nutzung der Markennamen Lizenzgebühren an eine ausländische Tochtergesellschaft mit Sitz auf Malta zu zahlen haben – an die „ XXXLutz Marken GmbH“. Auf Malta werden Unternehmensgewinne mit fünf Prozent extrem niedrig versteuert. „In Deutschland schmälern derartige Abgaben den Gewinn, sodass hier deutlich weniger Steuern anfallen“, sagt der Stralsunder Steuerberater Richard Kinder. Die vergleichsweise kleine „ XXXLutz Marken GmbH“ soll im Jahr 2018 indes auf einen Umsatz von 69 Millionen Euro gekommen sein.

In einem Brief an OB Badrow, der der OZ vorliegt, beteuert die mit dem Unternehmen Möbel Lutz verbundene und für Neuansiedlungen zuständige Immobilienfirma „Löwengrund“: „Selbstverständlich bezahlen wir unsere Steuern in Deutschland und an den jeweiligen Standorten.“ Eine Antwort auf eine detaillierte Nachfrage der OZ dazu, wie das Steuermodell genau aussieht, lehnte das Unternehmen ab.

