Neuer Zoff um Bauprojekt auf Halbinsel Wustrow: Wurden illegal Bäume gefällt?

Rerik

Von der einstigen Gartenstadt auf der Halbinsel Wustrow sind nur noch Ruinen der Häuser geblieben. Drumherum hat sich die Natur das Land zurückgeholt, ist Wald gewachsen. Eigentümer des Kleinodes bei Rerik ist Anno August Jagdfeld, der mit der Entwicklungscompagnie Wustrow (ECW) die Halbinsel entwickeln möchte. Die Baumfällungen in den vergangenen Wochen haben die Bürgerinitiative „Wir für Rerik“ erneut aktiv werden lassen. Sie spricht von Zerstörung der einzigartigen Natur. Dagegen wehrt sich die ECW.

Die Fronten bleiben verhärtet. Aktueller Anlass sind die „Wustrower Brennholztage“, die die ECW am 27. und 28. Februar durchführen wollte. Die Bürgerinitiative um Heike Hanisch, Maria Pinkis und Ulrike Feine hatte sich per Anwaltsschreiben an das Landesforstamt gewandt. Es seien offenbar großflächige Rodungen im Wald beabsichtigt. Davon wären zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten, teils sogar Rote-Liste-Arten, gefährdet.

Zudem veröffentlichte sie eine Pressemitteilung im Internet, in der sie ihren Standpunkt erneut deutlich machte, die geplante Bebauung der Halbinsel abzulehnen. Sie schreibt von „unerträglicher Verkehrsbelästigung, Zerstörung unser einzigartigen Natur, erhöhter Luftverschmutzung.“ Anno August Jagdfeld würde Tier- und Pflanzenarten sowie Wald für seine kommerziellen Interessen zerstören.

Entwicklungscompagnie spricht von Unterstellungen

Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow fällt Bäume in der Alten Gartenstadt auf der Halbinsel Wustrow. Die Fällungen dienen der Waldpflege, so Sprecher Birger Birkholz. Quelle: Anja Levien

„Das sind Unterstellungen“, sagt ECW-Sprecher Birger Birkholz, spricht von Behauptungen und Angriffen ohne Belege. „Das ist üble Nachrede.“ Der Wald in der Stadt sei über Jahre durch Wildwuchs gewachsen. „Wir haben die Bäume markiert, die wir im Rahmen einer Waldpflege rausnehmen wollen. Das ist ein normales Vorgehen“, sagt Birkholz. Dadurch könnten sich die anderen Bäume entwickeln. Durch die Maßnahme würden auch die Häuser freigehalten. Die Fällungen fänden nicht im Naturschutz- ( NSG) oder Landschaftsschutzgebiet ( LSG) statt. 90 Prozent der Insel sind geschützter Bereich.

Die geplante Bebauung – hier sollen 550 Wohneinheiten und ein Hotel entstehen – und Entwicklung der Halbinsel betreffe nur die alte Gartenstadt und das ehemals militärisch genutzte Gelände. Das seien 10 Prozent der Insel.

Initiative sieht Naturschutz in Gefahr

„Wir für Rerik“ sieht dennoch den Naturschutz in Gefahr. „Ein Eingriff in den Baumbestand in der alten und neuen Gartenstadt hat schwere Auswirkungen auf die bedrohten Arten“, sagt Maria Pinkis. Mehrere Gutachten würden das belegen. Sie verweist auf den Umweltbericht des regionalen Raumentwicklungsprogrammes unter Punkt schutzwürdige Bereiche auf der Halbinsel Wustrow. Demnach wurden in der Gartenstadt Fledermaus- und Schleiereulenvorkommen nachgewiesen. Die Fledermaus steht auf der Roten Liste vom Aussterben bedrohter Arten.

Maria Pinkis (l.) und Heike Hanisch von der Bürgerinitiative "Wir für Rerik" sind gegen eine Bebauung der Halbinsel Wustrow. Quelle: Anja Levien

„Streng geschützte Arten wie die Fledermaus wurden in der Vergangenheit nachgewiesen. Es muss damit gerechnet werden, dass weitere geschützte Arten dort leben“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler. Für Baumfällungen, die unter dem Biotopschutz fallen, müssten Fällgenehmigungen eingeholt werden. Aktuell lägen keine Fällgenehmigungen beim Landkreis vor. Für Waldpflegearbeiten sei das Forstamt zuständig. „Genehmigungsfreie Waldpflegearbeiten müssen durch Privat- und Kommunalwaldbesitzer nicht beim Forstamt angemeldet werden“, sagt Hartmut Pencz, Leiter des Forstamtes Bad Doberan.

Verfahren wegen illegal gefällter Bäume

Kritik von der Initiative, die sich für den Rückkauf der Halbinsel Wustrow und Errichtung eines Naturparks mit Naturparkzentrum einsetzt, gibt es nicht erst seit Kurzem. „Die ECW fällte in der Vergangenheit mehrfach illegal Bäume. Das Umweltamt hat uns bestätigt, dass mindestens 23 Bäume illegal gefällt worden sind“, sagt Maria Pinkis.

„Wir haben ein Verfahren aus dem Jahr 2018 anhängig“, sagt Michael Fengler. Es werde geprüft, ob Fällgenehmigungen notwendig waren oder nicht und welche Konsequenzen daraus gezogen werden.

Weitere Kritik der Initiative: Obwohl es eine Vereinbarung gebe, dass eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung im NSG verbietet, würden hier Schafe frei rumlaufen „und vermutlich jeden aufstockenden Baum vernichten“.

Schafe dürfen ins Naturschutzgebiet

Teile des Naturschutzgebietes würden mit Zustimmung der Naturschutzbehörden des Landes in einem abgezäunten Bereich mit Schafen beweidet, informiert Birger Birkholz. „Dies ist eine von der Unteren Naturschutzbehörde und diversen Naturschutzverbänden empfohlene, umweltschonende Maßnahme zur Herstellung und zum Erhalt einer halboffenen Naturlandschaft, die notwendiger Lebensraum für viele geschützte Vogelarten ist.“ Das bestätigt auch Landkreissprecher Fengler, der auf den Flora-Fauna-Habitat­richt­linen-Managementplan für die Halbinsel Wustrow verweist, in dem die Beweidung mit Schafen aufgeführt sei.

Aussprache nicht in Sicht

Birger Birkholz, Sprecher der Entwicklungs-Compagnie Wustrow: „Ich würde gerne mit der Bürgerinitiative sprechen, was ihre Vorschläge sind, was man gemeinsam entwickeln könnte.“ Quelle: Ove Arscholl

Eine Aussprache zwischen beiden Parteien hat es bisher nicht gegeben. Birger Birkholz sprach Maria Pinkis an, wollte das Gespräch mit der Initiative suchen. „Wir können verstehen, dass sie sich um den Ort kümmern. Ich würde gerne mit ihnen sprechen, was ihre Vorschläge sind, was man gemeinsam entwickeln könnte.“ Die Frauen lehnen eine Unterhaltung ab. „Wir möchten uns nicht annähern. Es gibt keinen Grund, weil es keine Änderung oder Neuerungen im Konzept gibt“, sagt Maria Pinkis.

Der Landkreis Rostock wünsche sich, dass in Zukunft Gespräche miteinander und nicht übereinander geführt würden, so Michael Fengler, der sich dabei auf zahlreiche Berichte überregionaler Medien bezieht.

Von Anja Levien