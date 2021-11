Rostock

Rostocks neuster Supermarkt ist ein echter Geheimtipp. Ihn findet nur, wer weiß, wo er suchen muss. Der Laden verbirgt sich in einem Baustoff-Handel, der sich wiederum in einem Hinterhof im Szeneviertel KTV versteckt. Wer hier einkauft, bekommt Besonderes: Seit der Neueröffnung vor drei Wochen werden im Shop regionale Bioprodukte, frisches Obst und Gemüse günstiger angeboten als im herkömmlichen Handel.

„MiLa“ nennt sich das Geschäft – Rostocks erster Mitgliederladen. Er bietet Bioware nahezu zum Einkaufspreis an. Betrieben wird er von Food-Enthusiasten, die in der Hansestadt eine Alternative zu namhaften Ketten etablieren möchten. Ihnen gehe es nicht darum, sich zu bereichern, erklärt Sebastian Bader vom „MiLa“-Team. „Der Laden ist nicht gewinnorientiert.“ Vielmehr soll er Stadt und Region bereichern. Mittels Solidaritätsprinzip, von dem alle profitieren.

Das funktioniert so: Alle Mitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von 18 Euro und finanzieren damit die Fixkosten wie Löhne und Miete. Im Gegenzug bekommen sie Produkte zum Einkaufspreis plus 20 Prozent Aufschlag. Im gewöhnlichen Supermarkt sind je nach Artikel 30 bis 100 Prozent üblich. Weiterer Bonus: Wer „MiLa“-Mitglied ist, darf mitbestimmen, was in den Regalen steht und kann bei den Öffnungszeiten mitreden.

Auch wenn der Laden überschaubar ist, an Auswahl mangelt’s nicht. Die Palette umfasst Grundnahrungsmittel wie Nudeln und Brot, Getränke von Saft bis Wein, Tiefkühl- und Molkereiprodukte, Süßwaren sowie Reinigungsmittel und reicht bis zu Kuchen und Naturkosmetik. „Wir sind ein Vollsortimenter. Hier gibt’s alles, was man zum Leben braucht. Außerdem wir wollen das Angebot stetig erweitern“, sagt Sebastian Bader.

Vieles kommt quasi aus der Nachbarschaft. Ware wird bevorzugt bei regionalen Erzeugern bestellt. So wird die heimische Wirtschaft gefördert. Ökologischer Anbau, kurze Lieferwege – der Umwelt und dem Klima zuliebe. Was in der Nähe nicht verfügbar ist, müsse zumindest fair produziert werden, sagt Bader.

Alternativer Supermarkt – Blick in den Mitgliederladen

Onlineshop trifft Bauernmarkt

Guten Gewissens einkaufen, darauf legen Verbraucher zunehmend Wert. Und in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Anbieter, die ihnen genau das ermöglichen.

Die Unverpackt-Läden „Green Goldi“ in Rostock und „Uver“ in Greifswald verkaufen lose Lebensmittel und vermeiden damit Plastikmüll. Solidarische Landwirtschaften (Solawis) wie der Walderlebnisgarten in Rostock oder der Beke-Garten nahe Schwaan versorgen Kunden rund ums Jahr mit allem, was Acker und Gewächshaus hergeben. Erzeugergemeinschaften wie Meck Schweizer schnüren Produkte verschiedenster Kleinunternehmen zu einem Gesamtpaket. Die „Marktschwärmerei“ Rostock ermöglicht es Nutzern, online einen Einkaufskorb mit Regionalem zu füllen und diesen in der Nachbarschaft abzuholen. Auch der konventionelle Handel denkt um: Supermarktketten schaffen Plastiktüten ab und Pfandbechersysteme an, bieten Waschmittel und Müsli zum Selbstabfüllen an.

Öffnungszeiten „MiLa“ – Rostocks erster Mitgliederladen für regionale und biologische Produkte Öffnungszeiten: Di. 15–19 Uhr; Do. 14–18 Uhr; Fr. 10–18 Uhr Adresse: im „BauGut“ in der Doberaner Straße 43d, im Hinterhof Weitere Infos: www.oekohaus-rostock.de

Für Rostock ist das Einkaufskonzept von „MiLa“ neu. In vielen deutschen Großstädten wie Dresden haben sich Mitgliederläden dagegen bereits erfolgreich am Markt platziert. Den Sinn für Nachhaltigkeit teilt Rostocks „MiLa“-Crew mit ihrem Vermieter: Ralph Drawe betreibt das „BauGut“, einen Fachhandel für nachhaltige Baumaterialien. Neben Zementfliesen und Parkett bietet er auch Putz aus Lehm, Holzfenster sowie Dämmstoffe an. Den hinteren Teil seines Geschäftes hat er für „MiLa“ zu Verfügung gestellt. Dort stapeln sich nun Hokkaidos und Holstein-Cox-Äpfel.

Beim Umsatzplus sinken die Preise

Der Start für „MiLa“ lief besser als erwartet. „Wir hatten auf 100 Mitglieder für den Anfang gehofft, haben aber schon 170“, sagt Sebastian Bader stolz. Das verspricht eine gute erste Quartalsbilanz. Wird ein Plus erwirtschaftet, sollen entweder die Löhne für die aktuell drei Festangestellten steigen oder die Preise sinken. Schon jetzt sind unter jedem Artikel zwei Preise angegeben – ein günstiger für „MiLa“-Mitglieder, der zweite, biomarktübliche gilt für Nichtmitglieder. Denn geplant sei, ab Dezember die Ladentüren für alle zu öffnen, kündigt Bader an.

Von Antje Bernstein