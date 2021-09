Rostock

Schon wieder muss Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei umplanen – denn schon wieder gibt es Probleme mit einem Neubau: Die Fertigstellung der „Aidacosma“ – das neueste Schiff für die Kussmund-Flotte – verzögert sich offenbar um Wochen, möglicherweise sogar um Monate. Am Donnerstag sagte Aida Cruises alle geplanten Kreuzfahrten mit dem neuen Schiff im Winter 2021/2022 ab.

Etliche Reisen müssen nun umgeplant werden: Tausende Reisende, die Törns im Orient oder auf den Kanarischen Inseln gebucht hatten, müssen umgebucht werden. Für Aida geht mit der verzögerten Indienststellung der „Aidacosma“ eine Pannen-Serien bei Neubauten weiter: Keines der letzten vier Schiffe kam pünktlich.

Das sind die Folgen für Gäste

Die Touren rund um die Kanarischen Inseln, mit denen die „Aidacosma“ starten sollte, wird nun das Schwesterschiff, die „Aidanova“, übernehmen. Zuvor aber macht die „Nova“ am 14. Dezember in Hamburg fest, startet von dort aus zu zwei Kreuzfahrten gen Norwegen. Am 22. Dezember geht es dann in Richtung Gran Canaria.

Die Reisen im Orient, die eigentlich mit der „Aidanova“ stattfinden sollten, übernimmt nun die „Aidabella“, teilt die Rostocker Reederei Kunden und Reisebüros am Donnerstag mit. Für die Touren ab Dubai oder Abu Dhabi gelten strenge Corona-Regeln: Mitfahren dürfen nur Geimpfte. Ausnahmen gibt es auch nicht für Kinder. Auf den Törns mit „Aidanova“ gilt ebenfalls die 2G-Regel. Dort erlauben die spanischen Behörden aber Ausnahmen für Kinder unter 12 Jahren.

Das sind die Gründe für die Verspätung

Warum die „Aidacosma“ nicht wie geplant fertig wird – sowohl die Reederei als auch die Papenburger Meyer-Werft äußern sich dazu nur ausweichend. Aida-Vizepräsident Hansjörg Kunze sagt lediglich: „Unter Berücksichtigung des aktuellen Fertigungsstandes wird mehr Zeit benötigt, um das Schiff auf den Gästebetrieb vorzubereiten.“ Wann das Schiff nun zur Flotte stoßen soll, sagt er nicht. Auch Peter Hackmann, Sprecher der Meyer-Werft, will nicht konkret werden: „Wir haben mit Hochdruck an der Fertigstellung gearbeitet, werden die ,Aidacosma’ Ende des Jahres abliefern.“

Nach OZ-Informationen gibt es nicht nur den einen Grund: Während beim Schwesterschiff „Aidanova“ – dem Prototypen für eine neue, komplett mit dem klimafreundlicheren Flüssiggas LNG angetriebene Kreuzfahrtflotte – noch die neue Antriebstechnik das Hauptproblem war, dürfte nun die Pandemie den Schiffbauern Schwierigkeiten bereiten.

Das Maschinenraummodul mit den Gastanks war jedenfalls pünktlich auf der Rostocker Neptun-Werft fertiggestellt und nach Papenburg verschifft worden. Im Zuge der Corona-Krise hatten Werft und Reederei aber den Bau-Plan gestreckt, auch die Meyer-Gruppe musste Hunderte Mitarbeiter an allen Standorten – Papenburg, Rostock, Turku – in Kurzarbeit schicken und Stellen abbauen. Zudem, so heißt es aus Branchenkreisen, haben auch die Werften Probleme mit den erschwerten Lieferketten.

Andere Quellen berichten, dass Aida Probleme hat, ausreichend Personal für das neue Schiff zu rekrutieren. Reederei-Chef Felix Eichhorn hatte erst vor wenigen Monaten angekündigt, 5000 neue Stellen im Unternehmen schaffen zu wollen. Besetzt sind die aber längst nicht alle. Und auch bei der Suche nach Crew-Mitgliedern – viele stammen aus Südostasien – ist die Pandemie ein Hindernis.

Diese Schiffe kamen noch zu spät

Um Geld zu sparen, hatte die Aida-Mutter Carnival 2011 zwei Neubauten nicht bei Meyer, sondern bei Mitsubishi Heavy Industries im japanischen Nagasaki in Auftrag gegeben. Doch der Bau der „Aidaprima“ und der „Aidaperla“ wurde für die Japaner zum Desaster: Beide Schiffe wurden jeweils mit gut einem Jahr Verspätung übergeben, Mitsubishi soll am Ende mehr als zwei Milliarden US-Dollar Verlust mit dem Auftrag gemacht haben. Carnival kehrte danach zur Meyer-Werft zurück, gab eine Serie von LNG-Schiffen für ihre Reedereien in Auftrag. Aida soll neben der „Aidanova“ und der „Aidacosma“ noch ein drittes Schiff aus der Reihe erhalten.

2019 übernahm Aida von der Schwester Costa Crociere die „Aidamira“. Zur Taufe auf Mallorca war das Schiff aber noch nicht fertig umgebaut. Auch damals mussten die Rostocker ganze Reisen absagen.

Von Andreas Meyer