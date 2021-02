Rostock

Seit Monaten schon spricht Rostock über den Online-Riesen, Amazon selbst hingegen schwieg. Bis jetzt: Der größte Händler der Welt hat nun erstmals Details zu seinem geplanten Zustellzentrum an der Warnow verraten – und was die Kunden in der Hansestadt davon haben werden. Bei den Händlern in der Innenstadt kommt die Ankündigung hingegen gar nicht gut an. Für sie könnte der US-Konzern mehr und mehr zum Problem werden.

Gleich zwei große Bauprojekte treibt Amazon aktuell in der Region rund um Rostock voran: In der Gemeinde Dummerstorf entsteht ein riesiges Lager- und Verteilzentrum für den gesamten Nordosten, im Rostocker Nordosten – im Güterverkehrszentrum – soll ein eigenes Zustellzentrum entstehen. Beide Standorte sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, auf beiden Flächen wird bereits gebaut.

Geliefert noch am selben Tag

Ziel des Projektes: Amazon will noch schneller werden. Wer den Dienst „Prime“ abonniert hat, kann schon heute viele Produkte bestellen, die dann am nächsten Tag geliefert werden. In Rostock soll es noch schneller gehen: Amazon plant, Bestellungen in der Hansestadt noch am selben Tag auszuliefern.

Und das funktioniert so: In Dummerstorf werden künftig mehrere zehntausend unterschiedliche Artikel gelagert. Bestellt ein Kunde aus Rostock ein Produkt, das vorrätig ist, geht die Ware im Schnellverfahren weiter ins neue Zustellzentrum – und wird von dort nach Hause gebracht. Amazon formuliert es so: „Im Verteilzentrum werden Pakete aus den Logistik- und Sortierzentren ankommen, dann von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt werden.“ Und weiter: „Wir wollen den Kunden schnellere Lieferoptionen ermöglichen.“

Neue „Locker“ und Fotos für die Empfänger

Der Riese plant aber noch mehr: Ähnlich wie der Paketdienst DHL bietet auch Amazon eigene Paketboxen, in denen die Bestellungen in Abwesenheit zugestellt werden – die sogenannten „Locker“. Auch in Rostock sollen mehrere davon errichtet werden.

Auch den Dienst „Photo on Delivery“ wird das größte Unternehmen der Welt in Rostock einführen. Wer nicht zu Hause ist, wenn die Post vom Internet-Riesen kommt, kann einen Ablageort wählen – im Carport etwa oder auf der Terrasse. Der Zusteller legt das Paket dort ab, macht ein Foto und der Kunde bekommt das per Mail oder direkt auf sein Handy. Zudem will Amazon es ermöglichen, dass Rostocker Kunden künftig vorab und auf die Minute genau erfahren, wann eine Lieferung kommt.

Mehr als 300 neue Jobs allein in Rostock

Worum es Amazon geht, daraus macht Robert Viegers, Vizepräsident von Amazon Logistics in Deutschland, keinen Hehl: Mit den neuen Zentren in Rostock, aber auch den geplanten Bauten bei Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg will das Unternehmen seine „Kapazitäten in der Lieferkette“ erhöhen. Im Klartext: Amazon will wachsen. Auch in MV.

Und das bringt zunächst mal neue Jobs: Wenn das Verteilzentrum am Rande Rostocks im Herbst eröffnet, werden dort 140 Arbeitsplätze entstehen. Weitere 200 Jobs sollen laut Amazon bei „unabhängigen Lieferpartnern“ entstehen. Das Unternehmen hat sich lokale Liefer- und Zustelldienste gesucht, die als Subunternehmer die Pakete ausliefern.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist begeistert von der Ansiedlung: „Rostock ist aufgrund seiner Lage ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für das Logistik- und Transportgewerbe. Daher freuen wir uns, dass die Attraktivität des Güterverkehrszentrums nun ein weiteres internationales Unternehmen überzeugt hat.“

Innenstadt fürchtet noch stärkere Konkurrenz

Weniger begeistert von den Plänen sind die Händler in der Rostocker Innenstadt: Sie fürchten, dass der neue Service von Amazon den Geschäften noch mehr schaden könnte. „Die taggleiche Zustellung macht den Wettbewerb mit dem Online-Handel natürlich schwieriger“, so Peter Magdanz, Chef des Rostocker Citykreises.

Seit Monaten wird in der Bürgerschaft diskutiert, wie die Innenstadt sich gegen die Internet-Shops behaupten können. Immer wieder fällt das Stichwort, dass Einkaufen zum Erlebnis werden müsse: „Aber da ist natürlich auch die Kommune gefordert, für attraktive Rahmenbedingungen zu sorgen – zum Beispiel für Sitzgelegenheiten in den City und eine gute Erreichbarkeit mit Bussen und Straßenbahn, Autos und Fahrrädern“, so Magdanz.

Und weiter: „Natürlich ist vor allem die Politik aller Ebenen gefordert, für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen: Solange Amazon steuerlich weiter unter dem Radar läuft und noch Infrastruktur nachgeworfen bekommt, ist alles Gerede von starken Innenstädten hohl und voller Krokodilstränen!“ Die SPD sieht das ähnlich: „Wir freuen uns, wenn in Rostock neue Jobs entstehen – aber es müssen auch fair bezahlte Jobs sein“, sagt Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell.

Dass Amazon „Lieferpartner“ einsetzen will – für die Sozialdemokraten heißt das nichts anderes, als dass der Online-Riese auch in Rostock auf niedrige Löhne und Outsourcing setze. „Wir fürchten, dass schlecht bezahlte Jobs gut bezahlte Arbeitsplätze im Einzelhandel verdrängen. Jeder Kunde muss für sich entscheiden, wo er einkauft. Ich jedenfalls möchte nicht, dass die Innenstadt nach der Pandemie genauso traurig aussieht wie jetzt.“

Von Andreas Meyer