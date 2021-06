Schwerin

Letzte Landtagssitzungen in MV vor der Wahl: Die Abgeordneten haben neben anderen Dauerthemen auch das Bestattungsgesetz abgeräumt. Künftig ist der Einsatz der Leichenschau klarer geregelt, Notärzte etwa sind nicht mehr dazu verpflichtet. Nach langer Debatte um eine Öffnung der Bestattungsregeln in MV – bis hin zur Urne Verstorbener auf dem Kaminsims – konnten sich die Fraktionen am Ende nur auf wenige Korrekturen einigen. Der Friedhofszwang bleibt im Nordosten bestehen.

Für Bestatter empfiehlt der Landtag einen Meisterzwang, außerdem die Wiedereinführung des Sterbegelds, eine Art Zuschuss für die Beerdigung Finanzschwacher. Beides ist jedoch auf Bundesebene zu klären. Eine Sargpflicht ist nicht vorgesehen, die Qualität von Leichenschau und Aufbewahrung von Toten soll verbessert werden.

Die Linke unternimmt im Landtag noch einen Vorstoß: Angehörige Verstorbener sollten zur Trauerbewältigung auch Urnen für einen gewissen Zeitraum mit nach Hause nehmen. Für manche wäre dies eine Hilfe, so Eva-Maria Kröger: „Jeder trauert anders.“ Peter Ritter (auch Linke) plädiert für die Aufhebung der Friedhofspflicht. Bestattung sollte zum Beispiel auch auf Privatgrundstücken möglich sein.

Antrag auf Sargpflicht abgelehnt

Andere Fraktionen lehnen ab. Die AfD setze sich für eine „Fortschreibung der deutschen Bestattungspolitik“ ein, so Holger Schneider. Die Fraktion scheitert aber mit einer Festschreibung der Sargpflicht. Sebastian Ehlers (CDU) hebt Traditionen und christliche Werte hervor. Die SPD zeigt sich gespalten; es gebe in der Fraktion verschiedene Auffassungen, so Martina Tegtmeier. So wird die Abstimmung zur Gewissensfrage – kein Fraktionszwang.

Auch in einer Expertenkommission gab es eine knappe Mehrheit gegen weitere Lockerungen, etwa die Entnahme von Asche-Teilmengen für Erinnerungsstücke, die wohl auch in MV weiter illegale Praxis bleibt.

Von Frank Pubantz