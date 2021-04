Roggentin

„Negativ“, sagt Jens Lubocki (52) erleichtert und hält zufrieden seine Testbescheinigung hoch. Der Malermeister aus Stralsund ist zusammen mit seinem Azubi Sandro Weber (22) einer der ersten Kunden des neuen Corona-Schnelltestzentrums am Globus-Markt in Roggentin bei Rostock, das am Freitag eröffnet hat.

Von dem Testzentrum erfahren haben die beiden Stralsunder im Einkaufszentrum und spontan beschlossen, sich testen zu lassen. „Wir sind heute wegen der Berufsschule in Rostock und nutzen jetzt noch die Zeit, um ein paar Erledigungen zu machen“, erzählt Lubocki. „Ich nutze die Chance nun und mache noch einen Abstecher ins Hanse Outlet-Center“, freut sich Weber. Es sei gut zu wissen, dass man am Globus nun immer eine Anlaufstelle hat.

Sandro Weber (22, l.) und Jens Lubocki (52) aus Stralsund sind beruflich in Rostock unterwegs und nutzen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Nach einer halben Stunde halten beide ihr negatives Testergebnis in den Händen, das für 24 Stunden gültig ist. Quelle: Martin Börner

Hier kann sich jeder testen lassen – fast

Der Vorteil, den Center-Kunden, Anwohner oder Passanten hier haben: Testungen ohne Termin. „Parallel dazu werden wir zwar noch einen Terminslot einrichten, für Kunden, die planen wollen, aber generell soll jeder die Möglichkeit haben, sich spontan testen zu lassen“, erzählt Susanne Montag von der Rostocker Firma Bioserv, die das Testzentrum leitet. Kommen könne wirklich jeder – solange er die deutsche Staatsangehörigkeit oder eine Aufenthaltsgenehmigung hat und keine Corona-Symptome aufweist.

„Die ersten Kunden waren heute schon fünf Minuten vor der Zeit da“, lacht Montag. Anwohner, die hier jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit langgehen und sich vorher testen lassen wollten. Um 8 Uhr hat das Testzentrum den Zelteingang aufgeklappt. Montag bis Freitag wird es vorerst bis 16 Uhr geöffnet sein, Samstag von 10 bis 15 Uhr. „Wir passen dann nach Bedarf an“, meint Montag.

Zweifel an kostenfreien Tests

Um 11 Uhr zählen die Mitarbeiter 51 getestete Personen. Und es kommen stetig mehr dazu. Immer wieder bleiben Menschen mit ihren Einkaufswagen stehen und fragen, ob man sich hier auf Corona testen lassen kann – manche entscheiden sich spontan dafür.

„Die häufigsten, verunsicherten Fragen, die wir heute gestellt bekommen sind, ob man das Angebot tatsächlich ohne Anmeldung wahrnehmen kann und ob der Test kostenlos ist“, erzählt Montag. Beides kann sie bejahen. Lediglich die Einverständniserklärung ist auszufüllen und der Personalausweis vorzuzeigen.

Noch fehlen die Banner am Testzentrum, die dieses für alle sichtbar als solches kennzeichnen sollen. „Die Politik war mit ihrer Testpflicht einfach zu schnell, so schnell konnten wir nicht alles organisieren“, meint die Bioserv-Leiterin. Dafür geht es mit dem eigentlich erst zu Montag geplanten Drive-In schneller als gedacht. „Da der Wind heute so scharf bläst, haben wir beschlossen, die Testmöglichkeit aus dem Auto heraus schon heute zu starten“, erklärt Globus-Chef Frank Meißler, der auch mal nach dem Rechten schaut.

Hier wird gerade noch das Drive-In-Testzentrum aufgebaut. An drei Containern können sich die Leute dann quasi im Vorbeifahren testen lassen. Quelle: Martin Börner

Bequeme Testung aus dem Auto heraus

Drei Container stehen dafür neben dem Testzelt. „Der erste soll nachher in Betrieb genommen werden“, sagt Montag. Dann können die Kunden bequem mit dem Auto heranfahren, das Fenster herunterlassen und sich das Stäbchen in die Nase stecken lassen. Anschließend müssen sie auf dem Parkplatz warten. Nach 20 bis 30 Minuten ist dann das Testergebnis da. Das kann man sich dann im Zelt zu Fuß abholen.

„Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Woche die Freigabe bekommen, die Testergebnisse auch per Mail versenden zu können. Damit entfällt die Wartezeit vor Ort“, erklärt Montag weiter. Zu Warteschlangen sei es an diesem Morgen noch nicht gekommen. „Wir rechnen aber ab morgen mit einem deutlichen Anstieg, wenn die Testpflicht in Rostock beginnt“, meint sie.

Tests auch mehrmals wöchentlich kein Problem

Im Zelt ist gerade Sandra Gol in Vollschutz, mit FFP2-Maske und Visier dabei Abstriche zu nehmen. Bis zu zwei Personen gleichzeitig können bedient werden. Normalerweise arbeitet die 47-Jährige bei Bioserv als Hygienefachkraft im Bereich Lebensmittel und Pflege. Berührungsängste hat sie nicht: „Ich habe mich freiwillig gemeldet, es macht mir Spaß. Und ich bin unbesorgt, weil ich Corona bereits hatte – glücklicherweise ohne Symptome“, erzählt sie. Um die Tests durchführen zu dürfen, haben alle Mitarbeiter eine ärztliche Schulung bekommen.

„Reibungslos und unkompliziert“, zieht Birgit Holst ihr Fazit nach dem Test. Für die 63-Jährige war es der erste überhaupt. Da sie im nahegelegenen Rostocker Stadtteil Brinckmanshöhe wohnt, wollte sie es einfach mal ausprobieren. „Nächste Woche habe ich einen Termin, für den ich eine Bescheinigung brauche, dann werde ich wiederkommen“, sagt sie.

Eine wichtige Information hat Montag in diesem Bezug noch: „Man kann so oft zum Testen kommen, wie man möchte, auch täglich. Immerhin heißt es laut Verordnung mindestens einmal pro Woche.“

Von Maria Baumgärtel