Greifswald

Geht es nach den Plänen von Investor Axel Wittlinger, könnte das neue Hotel in prominentester Innenstadtlage spätestens im Frühjahr 2024 fertig sein. Das viergeschossige Gebäude wird dann wohl mit 112 Zimmern, zwei Restaurants, Dachterrasse, drei Tagungsräumen, Shops und Eisdiele sowie Wellness- und Fitnessbereich ein ziemlich großer Bau sein. Entsprechend pragmatisch ist er angelegt. Rechteckig, ohne viel Schnörkel und mit zwei Seitenflügeln ist er vor allem praktisch.

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ist von dem Erfolg des Projektes überzeugt. Die Stadt benötige dringend ein weiteres Hotel, erklärte er und fügte an: „Daher sind wir sehr froh, dass das Bauvorhaben nun endlich starten kann und im 250. Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich fertiggestellt werden soll.“

Mehrheit gegen den Entwurf

Kaum waren die Bilder des neuen Hotels jedoch veröffentlicht, kamen die ersten Stimmen der Greifswalder, die nicht sonderlich begeistert sind von dem Vorhaben. Sina Niermann schreibt etwa bei Facebook, dass ihr die Anwohner leidtäten, die direkt dahinter in der Roßmühlenstraße wohnen. Dort würde es dann „stockduster“. Eine andere Nutzerin kritisiert vor allem die Optik des Baus. „Greifswald ist eine Hansestadt. Das sollte man auch an den Gebäuden erkennen.“ Als Beispiel fügt sie ein Bild vom Holzteichrevier an.

Auch Stefanie Lütt hat bei Facebook die gleichen Bedenken. „Es passt, wie viele andere Gebäude dort am Hafen, nicht ins Stadtbild.“ In zwei nicht repräsentativen OZ-Umfragen geben die meisten den Argumenten recht. Auf die Frage, ob ihnen der Entwurf für das neue Hotel am Greifswalder Hafen gefalle, antworteten 68 Prozent mit „Nein“. Nicht mal jeder Dritte ließ sich zu einem „Ja“ hinreißen.

Parkplatzsituation in der Kritik

Ein ähnliches Ergebnis ergab die Umfrage bei Instagram. Von 384 Nutzern stimmten 252 gegen den Entwurf für das Hotel, nur 132 dafür. Ein Nutzer schreibt: „Noch ein Klotz mehr am Ryckufer. Der schöne Museumshafen wird dadurch ,erdrückt’.“

Es gibt aber auch die gegenteilige Meinung. Der Bau sehe hanseatisch aus und gebe Greifswald Größe. Carola Dettmann findet auf Instagram, dass der neue Hotelbau sich gut in die Gesamtarchitektur einpasse und der Entwurf gut ist.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einige Nutzer schrieben auch noch einen weiteren Punkt in die Kommentare, der ihnen wichtig ist: die wegfallenden Parkplätze. Das Hotel ist auf einer Fläche zwischen Knopf- und Johann-Sebastian-Bach-Straße, die aktuell als Anwohnerparkplatz genutzt wird.

Die Stadt verweist bei diesem Argument auf den großen Parkplatz am Museumshafen, mit insgesamt 250 Stellplätzen. Auch die Hotelgäste werden in wenigen Jahren mit Anwohnern auf dieser Fläche um die Stellplätze konkurrieren. Investor Wittlinger verzichtete aus Kostengründen auf einen Entwurf mit Tiefgarage für die Gäste. Er zog eine Stellplatzablöse vor, zahlte der Hansestadt laut Baudezernentin bereits eine hohe sechsstellige Summe.

Von Philipp Schulz