Einzelhandel - Neues Kaufhaus in Greifswald: Dieses Unternehmen will sich in der Innenstadt niederlassen

Die freie Fläche im Obergeschoss des Domcenters wird bald wieder für Kunden geöffnet sein – denn ein neues Kaufhaus will dort eine Filiale eröffnen. Die OSTSEE-ZEITUNG verrät, was das für die Kunden bedeutet und was es dort zu kaufen geben wird.