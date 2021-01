Neubrandenburg

Cookie-Eiscreme, Mango-Sorbet und Gin Tonic am Stiel – die handgemachten Eiskreationen von „Jackle & Heidi“ sind in aller Munde. Die Neubrandenburger Manufaktur hat Fans in ganz Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus. Nun wollen die Chefs, Franziska Göttsche und Martin Horst, die Herzen mit einer neuen Geschäftsidee zum Schmelzen bringen: Sie versüßen Kindern den Lockdown mit einem Bilderbuch.

Dafür stürzen sich die Alter Egos der beiden Eismacher als Kinderbuch-Helden in ein Abenteuer. In „Auf der Suche nach der Sabienen Königin“ wollen Jackle und Heidi Honigeis herstellen. Problem: Die Bienenkönigin ist verschwunden – samt Hofstaat. Die Suche beginnt. Wohin sie führt und wem die Protagonisten unterwegs begegnen, können Kinder auf 36 Seiten in farbenfrohen Bildern verfolgen. Die Illustrationen stammen aus der Feder von „Jackle & Heidi“-Mitarbeiterin Stephanie Wunder.

Für den Text zeichnen Franziska Göttsche und Martin Horst verantwortlich. Das Paar hat sich damit auch selbst einen Traum erfüllt. „Wir lieben gute Kinderbücher und wollten schon lange selbst eines rausbringen. Jetzt durch die Corona-Pandemie hatten wir die Zeit dazu“, sagt Martin Horst.

Wegen des Lockdowns ist das Café samt gläserner Eismanufaktur und Shop für regionale Produkte, das das Paar in Penzlin betreibt, weitgehend geschlossen. Kunden dürfen Eiskreationen und Lebensmittel regionaler Erzeuger aber weiterhin abholen. Beides liefert das „Jackle & Heidi“-Team auch auf Bestellung – im „Geschmacksträger-Beutel“. In diesem steckt auf Wunsch auch das neue Kinderbuch.

Blick ins Buch: Mit „Auf der Suche nach der Sabienen Königin“ bringt die Eismanufaktur Jackle & Heidi ihr erstes Kinderbuch heraus. Quelle: 13° Crossmedia Agentur

Die Geschichte um die vermisste Bienenkönigin ist für Kinder ab drei Jahren gedacht und sowohl über den „Jackle & Heidi“-Onlineshop als auch den lokalen Buchhandel erhältlich. Es soll der Auftakt einer Reihe sein. „Es ist der erste Band von vieren“, verrät Martin Horst. In den kommenden drei Jahren soll je ein weiteres Kinderbuch erscheinen.

Das Lesevergnügen ist auch für die Natur in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Geschichte: Einen Euro pro verkauftes Buch wollen die Herausgeber für ein Umweltprojekt spenden, das sich für Bienen und Blühwiesen im Land starkmacht. Für Martin Horst eine Herzensangelegenheit. „Unsere Großeltern sind Hobbyimker. Ihren Honig verwenden wir auch in einigen unserer Eissorten.“

Bei einem Kinderbuch soll es nicht bleiben. In den kommenden drei Jahren will das „Jackle & Heidi“-Team drei weitere Bücher veröffentlichen. Quelle: Privat

Damit der Nachschub für süße Leckereien nicht ausgeht, soll das Buch Kindern spielerisch die Bedeutung von Bienen erklären, sagt Horst. Beim eigenen Nachwuchs treffen er und seine Frau Franziska Göttsche damit den Geschmacksnerv. Ihre Söhne – der eine fast sieben, der zweite fast zwei Jahre alt – seien Testleser gewesen, sagt Martin Horst. „An ihnen haben wir ausprobiert, ob die Lacher an der richtigen Stelle sitzen“, sagt er und lacht. Das scheint gelungen: Ein Großteil der 1000 Exemplare umfassenden Erstauflage von „Auf der Suche nach der Sabienen Königin“ ist bereits an Leser verschickt worden.

Von Antje Bernstein