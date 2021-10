Neues Kreuzfahrtschiff verlässt Werft: „Aidacosma“ auf Ems-Passage zur Nordsee unterwegs

Papenburg/Rostock

Der neugebaute Kreuzfahrtriese „Aidacosma“ hat seine Schleppfahrt von der Meyer-Werft an der Ems zur Nordsee begonnen. Das 337 Meter lange Schiff wurde am frühen Samstagmorgen in Papenburg durch die Dockschleuse in die Ems gezogen. Dann ging es auf die etwa 40 Kilometer lange Reise.

Wie immer bei diesen spektakulären Überführungen wird auch die „Aidacosma“ rückwärts geschleppt, weil sie so besser manövriert werden kann. Am Samstagnachmittag soll das Schiff das Emssperrwerk bei Gandersum passieren. Erstes Ziel ist Eemshaven in den Niederlanden.

Zweite Überführung in diesem Jahr für Meyer-Werft

„Wir freuen uns sehr, dass unser neues Kreuzfahrtschiff seine erste Fahrt über die Ems antritt“, sagte Hansjörg Kunze, Sprecher der Reederei Aida Cruises in Rostock. Für die Meyer-Werft ist es die zweite Überführung in diesem Jahr. Deutschlands größter Schiffbaubetrieb hat sein Bautempo drosseln müssen, weil aufgrund des weitgehenden Stillstands der Kreuzfahrtindustrie wegen der Corona-Pandemie neue Schiffe kaum gefragt sind. Die Krise hat auch einige Hundert Arbeitsplätze gekostet.

Schaulustige beobachten in der Nacht die Überführung des 337 Meter langen Kreuzfahrtschiffes „Aidacosma“ durch die Ems. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Fahrten der Ozeanriesen auf der schmalen Ems locken immer viele Schaulustige an. Umweltschützer kritisieren aber, das Anstauen der Ems schade dem Fluss und seinen Ufern.

Von RND/dpa