Ein Zwölf-Meter-Turm fürs Verdampfungssystem und ein zwei mal zwölf Meter langer Container für Wasseraufbereitung und Bedienelemente – alles passt auf die Fläche eines Kleingartens: Die Meerwasser-Entsalzungsanlage am Ortsrand von Dranske im äußersten Norden der Insel Rügen wirkt auf den ersten Blick unscheinbar – spektakulär könnte aber ihre Wirkung sein.

Der Greifswalder Werner Haase plant hier die Produktion von Rügener Tafelwasser: Es ist deutschlandweit das erste Projekt, bei dem langfristig Mineralwasser aus Salzwasser gewonnen werden soll. „Das technische Verfahren haben wir jahrelang erprobt“, sagt der Unternehmer.

Bevor das Wasser von der Insel nun an den Markt gehen kann, stünden im Januar und Februar letzte Qualitätstests in einem Greifswalder Labor und bei der Lebensmittelüberwachung des zuständigen Landkreises Vorpommern-Rügen in Stralsund an.

Auch Inhaber eines großen Kranverleihs

Werner Haase ist ein in Vorpommern bekannter Unternehmer. Ihm gehört mit der Wilhelm Banzhaf GmbH vor den Toren Berlins eine der größten Kranverleih-Firmen Europas mit 330 Kränen. Doch dem Hochbau-Dienstleister hat es auch das Element Wasser angetan, weshalb er sich zudem mit Dr. Ulrich Platikow als Geschäftsführer der Gesellschaft für Windkraftbetriebene Meerwasserentsalzung (WME) auf Rügen engagiert.

Durch seine global guten Wirtschaftskontakte hat Ingenieur Haase den ersten Interessenten für das Insel-Tafelwasser im Ausland gefunden. Eine Firma in Frankreich will es dort in Bioläden unter dem Branding „Sea-val-Water“ verkaufen. „Aber natürlich ist es unser Ziel, mit dem Namen „Rügener Bio-Tafelwasser“ bald auf den heimischen Markt zu kommen, wo es als regionales Bioprodukt etwas Besonderes ist“, sagt Haase.

Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, verfolgt die Entwicklung um das Tafelwasser aus der Ostsee mit großem Interesse. Der Chef mehrerer Baufirmen in Lubmin ist seit kurzem Vizesprecher aller ostdeutschen Unternehmerverbände – und als eines seiner ersten wichtigen Projekte in dieser Funktion hat er sich das Thema Ostprodukte auf die Fahnen geschrieben.

Unternehmerpräsident will mögliche Partner an einen Tisch holen

„Ich denke, dass es dafür ein großes wirtschaftliches Potenzial gibt. Die Menschen interessieren sich sehr für gute Ernährung und Lebensmittel aus der Heimat“, sagt Jürgens. Viele beliebte Ostprodukte seien zudem leider vom Markt verschwunden. Der Unternehmerchef will deshalb eine Initiative für „neue Ostprodukte“ starten. „Mit eigenem Logo, Homepage und Vermarktungsstrategie – wir werden das 2021 vorantreiben und mögliche Partner an einen Tisch holen“, kündigt er an.

Das Rügener Wasser würde bestens ins Portfolio passen. Aber auch einige andere Produkte hat Jürgens im Blick: Zum Beispiel Biofleisch des jungen Landwirts Marius von Bomhard (25) aus Lodmannshagen nahe Wolgast, Spirituosen der Hafendestillerie in Loitz bei Greifswald oder Wurst vom Landwerthof in Stahlbrode nahe der Insel Rügen.

Auch Schokolade von De Prie aus Rostock – im Bild Konditorin Marina Konovalova – ist ein noch junges Produkt aus dem Osten. Quelle: nordlicht

Jürgens Amtskollege, Frank Haacker, Unternehmerverbandspräsident in Rostock, unterstützt den Vorstoß: „Zusammen können wir auf dem Gebiet einiges erreichen. Ich denke, dass aus unserer Ecke gut die schon etablierten Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten, Glashäger Mineralwasser, Schokolade von de Prie, Rostocker Bier oder die Liköre von Mænnerhobby aus Klein Kussewitz hineinpassen würden“, sagt er.

„Können damit in MV eine Menge erreichen“

Matthias Schilling, Inhaber der Firma „Hiddenseer Kutterfisch“ und Betreiber von vier Restaurants auf Rügen und Hiddensee, ist seit Jahren in der Produktion von Biolebensmitteln aus der Heimat aktiv und ein Treiber für regionale Vernetzung. Er freut sich, dass das Thema nun Fahrt aufnimmt – „weil wir da in MV eine Menge erreichen können“. Er werde das Projekt „neue Ostprodukte“ unterstützen, wo er könne.

Inhaber Matthias Schilling (r.) ist mit seinem Hiddenseer Kutterfisch auch online erfolgreich. Zum Start der Internetkampagne kam auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (l.). Schilling betreibt auch vier Restaurants auf Rügen und Hiddensee mit Bio-Lebensmitteln aus der Region. Quelle: Christian Rödel

Schillings Läden mit regionalem Fisch auf Hiddensee und Rügen sind auch ein Ort, an dem Werner Haase gern sein Insel-Wasser anbieten würde. „Das passt“, sagt er. Seine WME habe für die Entsalzung ein Verfahren gewählt, das ohne Chemikalien, Emissionen oder Abgabe von Schwermetallen auskomme. Die nötige Energie für den Prozess hole man sich aus erneuerbaren Quellen – Wind, Solarstrom oder Biogas.

Er sei in der Lage, auf Rügen bis zu 10 000 Liter Mineralwasser pro Stunde zu produzieren. „Doch wir wollen alles Schritt für Schritt machen“, sagt der erfahrene Unternehmer. Nun gelte es erst einmal, die letzten Labortests abzuwarten und dann weitere Abnehmer und Verkaufsstellen für das Rügener Biowasser zu finden.

