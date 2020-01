Neues Polizeigesetz in MV: Kritiker fürchten Gefahr für die Pressefreiheit

Rostock

Scharfer Protest weht Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) wegen seiner Novelle zum Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), die Kompetenzen der Polizei ausweitet, entgegen. Kritiker befürchten einen Kontrollstaat, der seine Bürger unter dem Vorwand der Sicherheit komplett ausspioniert, etwa durch Onlinedurchsuchungen zur Gefahrenabwehr, also um Leib und Leben zu schützen – oder Terroranschläge zu verhindern.

Auch Journalisten sind betroffen. Im Frühjahr soll das Gesetz beschlossen werden. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) fürchtet, dass Medienvertreter durch die Hintertür zu Zielscheiben für Sicherheitsbehörden werden.

DJV: Ohne Pressefreiheit keine Demokratie

„Ohne Presse- und Meinungsfreiheit funktioniert Demokratie nicht“, sagt DJV-Landesvorsitzender Michael Zumpe. Der Schutz journalistischer Quellen und des Redaktionsgeheimnisses seien „Grundvoraussetzung für die Medienfreiheit und die Kontrollfunktion der Presse“. Dies hätten Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in mehreren Urteilen bestätigt. Dies sehe der DJV aber durch das neue Gesetz in Gefahr.

Lesen Sie auch: Caffier zum Sicherheitsgesetz: Journalisten bleiben vor Polizei geschützt

Journalisten sind wie andere Berufsgeheimnisträger berechtigt, Auskünfte gegenüber der Polizei zu verweigern. Das regelt die bundesweit geltende Strafprozessordnung in Paragraf 53. Ebenfalls geschützt sind demnach Geistliche, Rechtsanwälte, Notare, Mitglieder von Landtagen, Bundestag oder Europäischem Parlament. Die meisten sollen auch im neuen SOG bei Gefahrenabwehr hohen Schutzstatus erhalten – Journalisten dagegen nicht.

Hält sich die Polizei im Ernstfall an den Geheimnisschutz?

Mit welchem Recht?, fragt Corinna Pfaff, Landesgeschäftsführerin DJV. Der Verband fürchtet: Kommt es zum Ernstfall, weiche das SOG die Strafprozessordnung womöglich auf. Die Polizei könnte einfach durchsuchen und später erklären, sie habe Gefahr für Leib und Leben gesehen, auch wenn sich hinterher alles anders herausstellt.

Ein Gummiparagraf? Die Pressefreiheit und der öffentliche Meinungsbildungsprozess seien „massiv gefährdet“, wenn Journalisten technisch überwacht würden, Informanten vertrauliche Informationen nicht mehr ungehindert übermitteln könnten.

Die neue Geschäftsführerin des DJV MV Corinna Pfaff. Quelle: Cornelius Kettler

Caffier beruft sich auf Urteil des obersten Verfassungsgerichts

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) weist solche Vorwürfe zurück. Das Land müsse ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes umsetzen, das fordere: Interessen von Journalisten dürften in der Gefahrenabwehr nicht über der öffentlichen Sicherheit stehen. Innenstaatssekretär Thomas Lenz ( CDU) schildert die praktische Auswirkung des neuen Gesetzes so: Journalisten dürften keine Zielpersonen sein; besteht aber Kontakt zum Beispiel mit einem mutmaßlichen Gefährder, könne auch der Journalist durchleuchtet werden.

Lesen Sie auch: Vom SED-Blatt zur freien OZ: So erlebten Redakteure den Umbruch im Jahr 1990

Der DJV fordert einen Richtervorbehalt für Polizeieinsätze gegenüber Journalisten. In bestimmten Fällen gehe es laut Gesetz-Entwurf auch ohne. „Das muss aber ausgeschlossen werden“, so Pfaff. So sollen Polizisten auch eingreifen, wenn kein Richter rechtzeitig zur Verfügung steht (§1, Absatz 3). Zudem sollen Beamte zur Gefahrenabwehr „selbstständig“ handeln (§7). Schließlich bestimmt §26a, dass die Polizei Daten von Journalisten zwar nur mit Zustimmung eines Richters erheben soll; bei „Gefahr in Verzug“ solle aber der Behördenleiter selbst grünes Licht geben können. Die Zustimmung eines Richters müsse im Nachhinein eingeholt werden. Der DJV bezweifelt, ob es auch wirklich immer dazu kommt.

Bündnis: Journalisten gegen Angriffe von rechts schützen

Große Enttäuschung herrscht beim Bündnis „SOGenannte Sicherheit“, das mehrere Demos gegen das verschärfte Gesetz organisierte. „Gerade in Zeiten, in denen die freie Presse verstärkt von Rechtsextremen und anderen angegriffen wird, sollte die Landesregierung die Bedingungen für seriösen Journalismus verbessern und nicht verschlechtern“, so Sprecher Peter Madjarov.

„Wir teilen die Kritik des DJV“, sagt Peter Ritter, Innenexperte der Linken im Landtag. Die Fraktion hat zum SOG einen Änderungsantrag in den Landtag eingebracht. Inhalt: Der Schutz von Geheimnisträgern sollte auch Journalisten betreffen.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: Die Meinungsfreiheit ist nicht selbstverständlich

Die AfD sieht das ebenso. „Die im Gesetz geplante Schlechterstellung des Journalisten gegenüber anderen Berufsgeheimnisträgern, wie zum Beispiel Anwälten, gehört auf den Prüfstand“, sagt Fraktionschef Nikolaus Kramer. „Unsere grundgesetzlich verbriefte Pressefreiheit darf nicht angegriffen werden.“

SPD und CDU stellen sich hinter den Innenminister

Kritik auch von den Grünen. „Auftrag der Presse ist es, kritisch auf das aktuelle Geschehen zu blicken und somit auch Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen“, so Landeschefin Ulrike Berger. „Diesen Auftrag sehen wir erheblich gefährdet, wenn Informanten befürchten müssen, dass ihre Informationen nicht anonym bleiben.“ Daher forderten die Grünen „einen lückenlosen Schutz von Pressevertretern, wie er auch für Geistliche, Abgeordnete und Anwälte gilt“.

Aus der Koalition kommen dagegen andere Töne. Der Gesetzentwurf orientiere sich an Regelungen des Bundes und anderer Bundesländer, so Ann Christin von Allwörden ( CDU). „Wir nehmen die Kritik des Journalistenverbandes ernst, sehen aber derzeit keinen Grund, warum unser SOG hinter diesen Regelungen zurückbleiben soll.“ Journalisten würden nicht schlechter gestellt als bisher, so Martina Tegtmeier ( SPD). Und bisher habe sich ja auch niemand beschwert.

Der DJV hält dagegen: Es gebe auch Bundesländer, die den Schutz von Journalisten nicht aufweichen.

Lesen Sie auch

Von Frank Pubantz