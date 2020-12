Tessin

Der alte Fußboden mit den schwarz-weißen Fliesen, der Kofferstein, auf dem Reisende früher ihr Gepäck abgestellt haben, die liebevoll aufgearbeitete hölzerne Treppe ins Obergeschoss… im Tessiner Bahnhof, der seit Ostern 2019 als Pension und Restaurant „LOK“ dient, ist die Vergangenheit noch auf Schritt und Tritt lebendig.

Jakob Freutel, der den Bau gemeinsam mit Denny Kopplin gepachtet hat, bekommt von seinen Gästen immer wieder Geschichten zu hören, die von damals erzählen. Damals, als hier noch Dampfloks vorbeifuhren, um Rüben zur Zuckerfabrik zu bringen. Damals, als die Arbeiter jeden Morgen von hier aus zur Werft in Rostock aufgebrochen sind. Damals, als es noch den Mann gab, der bei jedem einfahrenden Zug eigenhändig die Schranken runtergekurbelt hat.

Bahnhof mit 23 Betten

Heute gibt es in dem Bau, den die Stadt Tessin für 2,7 Millionen Euro denkmalgerecht saniert hat, 23 Betten in hellen, mit klaren Farben gestrichenen Räumen, in denen hier und da noch originale Balken erhalten sind. „Lokführer“ oder „Schaffner“ steht an den Türen der zehn Zimmer, „Schlafwagen“ an der Ferienwohnung.

Wo einst die Rübenbahn Station machte Am 16. November 1895 sind die Bahnstrecken von Rostock über Sanitz nach Bad Sülze und Tribsees sowie die Zweigstrecke von Sanitz nach Tessin eröffnet worden. Noch im gleichen Jahr entstand in Tessin die Zuckerfabrik – und damit die Frage, wie die Zuckerrüben aus der Region dorthin transportiert werden könnten. Die Antwort lieferte eine betriebseigene Schmalspurbahn, die noch bis 1963 ihren Dienst tat. Ein bisschen umständlich und letztlich auch einer der Gründe, warum sie schließlich eingestellt wurde: Auf dem Tessiner Bahnhof musste von den Zügen mit normaler Spurweite auf die schmalere Rübenbahn umgeladen werden.

Unten, in der ehemaligen Schalterhalle, kommen Klassiker der gutbürgerlichen Küche auf den Tisch. Wobei der Koch Dominik Neudert gerne mal ein bisschen spielt und neben deftigem Schnitzel Köstlichkeiten wie hausgebeizten Lachs serviert – auf Wunsch auch außer Haus, für private Partys und größere Veranstaltungen.

Mit Schülerfirma gestartet

Wirtschaftsfachwirt Jakob Freutel und Medienkaufmann Denny Kopplin sind als Jungs aus dem benachbarten Sanitz gemeinsam zur Schule gegangen, haben dort schon ein Schulradio und später eine Schülerfirma ins Leben gerufen. Letztere half bei Veranstaltungen mit Tontechnik aus und war die Vorstufe zur Firma Event-Idee MV, die die beiden mittlerweile zusammen betreiben. DJs, Moderatoren, Festzelte, Hüpfburgen… es gibt so gut wie nichts, was Freutel und Kopplin nicht für eine gelungene Party herbeischaffen würden.

In Sanitz haben sie in den vergangenen Jahren Laternenumzüge und Adventsmärkte begleitet sowie selber ein Weihnachtsbaumverbrennen für alle organisiert. Weil all das aber lange Zeit eher so nebenbei lief, sahen sie sich nach einem zweiten Standbein um – und stießen dabei auf den Tessiner Bahnhof. Ihr Glück: Sie konnten bei den Sanierungsplänen der Kommune von Anfang an ihre Vorstellungen mit einbringen. Die hatte zunächst nur eine Frühstückspension im Sinn, ließ sich aber von den beiden Jungunternehmern überzeugen, dass auch ein Restaurant sinnvoll wäre, damit der restaurierte Bau dauerhaft für alle Tessiner offen steht.

Bahnhof für zehn Jahre gepachtet

Für vorerst zehn Jahre haben die Geschäftsmänner nun den Bahnhof gepachtet. Viel Erfahrung in Sachen Gastronomie hatten sie zunächst zwar nicht – von ein paar Jobs aus Abitur-Zeiten mal abgesehen. Aber sie holten sich fachkundige Unterstützung bei Freunden und erfahrenen Wirten, waren dankbar für gute Tipps vom Hotel- und Gaststättenverband. Sie schrieben ein ausführliches Konzept, bekamen den Laden nach der Eröffnung gut in Fahrt… und ringen jetzt, wie die gesamte Branche, mit der Corona-Krise.

Immerhin: Im Sommer war der Urlauberandrang in Mecklenburg-Vorpommern so groß, dass auch Quartiere abseits der Küste gut gebucht wurden. Fahrradreisende machen gerne in der Pension Zwischenstation, dazu kommen Geschäftsreisende, die die Nähe zur Autobahn schätzen, Familienangehörige, die nach Tessin zu Besuch kommen, und Gäste, die durch die ortsansässige Reha-Klinik angezogen werden.

Allerdings hatten sie natürlich noch keine Zeit, um Rücklagen für Notzeiten wie diese zu bilden. Um sich trotzdem während des aktuellen Lockdowns halbwegs über Wasser zu halten, bietet das LOK-Team seine Speisen jetzt mit Lieferservice an.

Catering und Eventbereich sollen wachsen

Das langfristige Ziel: Freutel und Kopplin wollen ihr Catering ausbauen und auch im Eventbereich könnten sie sich noch Wachstum durch weitere eigene Veranstaltungen vorstellen. Nicht zuletzt soll der Tessiner Bahnhof so bald wie möglich wieder als Treffpunkt für alle offen stehen – mit regelmäßigen kulinarischen Themenabenden im historischen Ambiente.

OZ-Gründerpreis 33 junge Firmen aus MV hatten sich in diesem Jahr um den mittlerweile 18. Existenzgründerpreis, dotiert mit 5000 Euro, und die vier Sonderpreise (je 2000 Euro) beworben. Der Hauptpreis, gestiftet von der Ospa Rostock, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis „Interessante Gründerstory“, gestiftet von den Volks- und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende „Themenpreis Ernährungswirtschaft“, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis „Mut in der Selbstständigkeit“, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG, soll innovatives Management und Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Pandemie auszeichnen. Der „Nachfolgepreis“, gestiftet von der IHK zu Rostock, würdigt die gelungene Firmenübernahme. Die besten 15 jungen Firmenchefs hatten sich kürzlich Wirtschaftsexperten, Bankern, Vertretern von Kammern und Verbänden gestellt und ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Die Gewinner werden bis Ende des Jahres bekanntgegeben.

