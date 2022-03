Rostock

Die Partei Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat eine neue Führung. Die Mitglieder haben am Sonnabend in Rostock Vanessa Müller (21) und Peter Ritter (62) zu neuen Vorsitzenden gewählt. Müller, die in Rostock Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert, erhielt gut 86 Prozent (56 Ja-, 21 Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen) der Stimmen. Sie ist damit die jüngste Vorsitzende einer großen Partei in MV.

Peter Ritter, der bereits 2001 bis 2009 Linken-Landesvorsitzender war, musste sich einer Kampfabstimmung gegen Torsten Skott (48) aus Schwerin stellen. Ritter setzte sich knapp mit 46 zu 36 Stimmen durch – obwohl er wegen eines Trauerfalls gar nicht persönlich in Rostock war. Er stammt aus Stavenhagen, war zu DDR-Zeiten Politoffizier in der NVA, nach 1990 rund 27 Jahre Mitglied des Schweriner Landtags.

Die Linke befasst sich in Rostock auch intensiv mit dem Krieg Russlands in der Ukraine. Einstimmig verabschiedeten die Mitglieder einen Antrag, der die Invasion ächtet und ein sofortiges Ende fordert. Bis zum Abend wird der Landesvorstand der Partei komplett neu gewählt.

Von Frank Pubantz