Neues Urteil nach Foltertod in Alt Rehse: Angeklagter erhält Geldstrafe

Neubrandenburg

Neues Urteil im Prozess zum qualvollen Tod von Sarah H.: Das Landgericht Neubrandenburg hat am Freitag den Angeklagten zu einer Geldstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Bei dem 54 Jahre alten Täter wurde eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt.

Der Fall hatte für viel Aufsehen gesorgt, die juristische Aufklärung zog sich über mehrere Jahre hin. Der aktuelle Prozess war bereits der dritte. In einem einem ersten Urteil war der Mann 2017 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Der Bundesgerichtshof ( BGH) hatte das Urteil beanstandet, da der „Geisteszustand des Angeklagten“ nicht genügend untersucht worden sei. Demnach sei der Mann laut eigener Aussage zur Tatzeit davon überzeugt gewesen, dass der Bundesnachrichtendienst ihn ausforsche und Sarah H. als Spitzel zu ihm geschickt habe. Durch Folter habe er Informationen erzwingen wollen. Diesem „behaupteten Motiv”, so heißt es im BGH-Beschluss, habe „ersichtlich eine Wahnvorstellung zu Grunde” gelegen. Möglicherweise habe der Angeklagte seine Tat nicht als unrecht empfinden können.

Ein erster Revisionsprozess scheiterte 2018 an Terminproblemen. Im Jahr 2019 folgte ein weiterer Anlauf, die Verhandlung zog sich über 15 Monate hin. Die Geldstrafe beträgt 90 Tagessätzen à 15 Euro. Für die Zeit in der Untersuchungshaft wird der 54-Jährige teilweise entschädigt. Gegen das Urteil kann Revision beantragt werden.

Nackt ans Bett gefesselt und ausgepeitscht

Der Angeklagte soll die 32-Jährige, die aus Rheinland-Pfalz zu ihm gezogen war, 2016 im Streit in seinem Haus in Alt Rehse nackt ans Bett gefesselt, gepeitscht und laut Staatsanwaltschaft dort sterben lassen haben. Die Leiche hatten Polizisten erst Wochen später zufällig – auf eine Sackkarre gebunden – in dem Haus gefunden. Das Paar hatte sich im Internet kennengelernt. Die Frau war in der TV-Show „Schwer verliebt“ aufgetreten und dort bekannt geworden.

Bei dem ersten Urteil 2017 hatte sich die zuständige Kammer des Landgerichts unter anderem auf Angaben des Lebensgefährten gegenüber der Polizei kurz nach der Festnahme bezogen und ihn als „vermindert schuldfähig“ eingeschätzt, obwohl er eine psychische Begutachtung abgelehnt hatte. Sein Anwalt legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und ordnete Neuverhandlung an.

„Vermindert schuldfähig“ oder „ganz schuldunfähig“?

Nun sollte eine andere Kammer des Landgerichtes mit einer neuen Gutachterin klären, ob der 54-Jährige damals „ganz schuldunfähig“ war und ob seine Aussagen gegenüber Polizisten verwendet werden dürfen. Im ersten Prozess hatte er keine Angaben zu dem Vorfall gemacht, in seinem letzten Wort aber den Tod seiner Lebensgefährtin auf diese Weise bedauert.

Gerichtsmediziner konnten damals aufgrund des Verwesungszustandes der Leiche keine sichere Todesursache ermitteln. Vermutlich habe die Frau nichts zu Essen und zu Trinken bekommen, woran sie wohl gestorben sei, hatte ein Rechtsmediziner erklärt.

Der Revisionsprozess war von Februar 2019 an nicht öffentlich. Der Angeklagte war von der Festnahme im Frühsommer 2016 bis Februar 2019 in Untersuchungshaft.

Von OZ/dpa