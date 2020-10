Neuinfektionen am Sonntag in MV: Corona-Ampel springt im zweiten Kreis auf Orange

Rostock

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag um 33 gestiegen. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) bekannt.

Positive Sars-CoV-2-Befunde wurden in fast allen Regionen des Landes registriert – nur in Nordwestmecklenburg kamen wie am Sonnabend wieder keine Neuinfektionen hinzu. Die meisten Fälle gab es in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (9), Rostock (8), der Hansestadt Rostock (7) und der Mecklenburgische Seenplatte (4). Die übrigen Ansteckungen verteilen sich auf die Landkreise Vorpommern-Rügen (3), Ludwigslust-Parchim (1) und Schwerin (1).

Inzidenz-Werte in MV steigen

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in sieben Tagen) steigt im Land auf 28,3. Corona-Hochburgen war zuletzt der Landkreis Rostock mit einem Wert von 40,0 und der kreis Vorpommern-Greifswald mit 37,6. Hier stehen die Corona-Ampel auf Orange. Alle anderen Regionen liegen zwischen einer Inzidenz von zehn und 30 (gelbe Ampel).

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Land erhöht sich dadurch auf 2176. Von ihnen sind Schätzungen zufolge 1463 bereits genesen – 43 mehr als am Vortag. Drei weitere Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt liegt die Zahl der Personen, die in einer Klinik waren oder sind bei 218, davon 26 auf einer Intensivstation. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen beträgt unverändert 21.

Von OZ/acs