Rostock

An der Ostseeküste wird am 1. Januar mit dem Anbaden ins neue Jahr gestartet. So können mutige Eisbader beim Neujahrsbaden wieder ins kalte Wasser stürmen. Im letzten Jahr musste das Anbaden aufgrund der Sturmwarnungen an einigen Orten für den ersten Tag des Jahres abgesagt werden.

Wo Sie sich am 1. Januar 2020 in die Fluten stürzen können, haben wir Ihnen hier zusammen getragen. In einer Bildergalerie zeigen wir außerdem die schönsten und lustigsten Bilder vom Anbaden der vergangenen Jahre.

Boltenhagen

In Boltenhagen soll das 22. Neujahrsbaden mit lautem „Jabadabadu!“ starten. Unter dem Motto „Steinzeit und Höhlenmensch“ werden die verkleideten Teilnehmer in die Ostsee stürmen. 2019 wird mit viel Musik verabschiedet.

Um 11 Uhr geht es am Strand los mit Musik. Dann können sich auch die Teilnehmer im Zelt anmelden. Ab 13 Uhr starten die Kinder ins kühle Nass. Ab 13.30 Uhr dürfen dann alle Damen und anschließend um 14 Uhr die Herren baden. Boltenhagen hofft den Teilnehmerekord aus dem Jahr 2016 (379) zu überbieten.

Kühlungsborn

Das Neujahrsbaden in Kühlungsborn an der Seebrücke lädt auch dieses Jahr wieder Einheimische und Gäste zum Anbaden ein. Ab 14 Uhr dürfen die Verkleideten sich in der Ostsee abkühlen. Die Teilnehmer werden gebeten sich ab 13 Uhr direkt am Strandabschnitt unterhalb der Seebrücke einzufinden.

Dierhagen

Auch in Dierhagen am Hauptstrand 15 findet das Neujahrsbaden statt. Von 11 bis 13 Uhr kann dort geschwommen werden. Zudem gibt es ein Lagerfeuer, um sich wieder aufzuwärmen.

Prerow

In Prerow startet das traditionelle Eisbaden ebenfalls am ersten Tag des neuen Jahres um 13 Uhr. An der Seebrücke kann dort angebadet werden. Als Dankeschön für die Teilnahme werden auch ein paar Präsente verteilt.

