Rostock/Warnemünde

Eine echte Herausforderung war der Sprung in die Fluten der Ostsee an diesem Neujahrstag für die Eisbader der Rostocker Seehunde nicht.

Vorn, im flachen Wasser am Warnemünder Strand, wurden ganze 7 Grad Celsius gemessen, selbst weiter hinten waren es noch um die 5 Grad plus, schätzte ein erfahrener Schwimmer mit schreiend grünem Hut, den sonst eher irische Kobolde tragen.

Vorn, im flachen Wasser am Warnemünder Strand wurden 7 Grad Celsius gemessen, selbst weiter hinten waren es noch um die 5 Grad plus, als die Rostocker Seehunde am Neujahtstag 2022 in die Ostsee stiegen. Quelle: Katrin Zimmer

Auch die Lufttemperatur war verhältnismäßig angenehm. Am Nachmittag des 1. Januar 2022 herrschten fast frühlingshafte 12 Grad in Warnemünde – geradezu lächerlich warm für echte Eisbader, die auch schon einmal bei nur 2 Grad Wassertemperatur in die Wogen steigen, während das Thermometer an Land unter Null anzeigt.

So ähnlich fiel dann auch das offizielle Urteil von Sylvia Spohn aus, die Gründungsmitglied der Rostocker Seehunde, also seit 1988 mit dabei, ist. Etwa 35 Teilnehmer waren am Neujahrstag zum Schwimmen eingetragen, sagte sie nach einem Blick auf die Liste, die am Eingang der Umkleidekabine im Rettungsturm der Wasserwacht auslag. Damit die Corona-Abstände eingehalten werden konnten, gingen die Eisbader extra zeitlich versetzt in die Ostsee, so Spohn, die auch im Vereinsvorstand aktiv ist.

Schwimmzeiten wurden entzerrt, um Abstand zu schaffen

Das sei inzwischen auch an den anderen Wochenenden so getaktet. Normalerweise gehen die Rostocker Seehunde von Ende September bis Anfang April jeden Sonnabend und Sonntag pünktlich um 10 Uhr unterhalb des Hotels Neptun ins eisig kalte Winterwasser. Wegen der Corona-Pandemie werden die Zeiten die ganze Saison über jedoch gestaffelt.

Nicht offiziell als Mitglied des Vereins eingetragen, aber jede Woche mit dabei ist Britta Buhlmann. So auch am Neujahrstag 2022. Doch während die anderen – meist älteren – Seehunde es nur kurz im nicht einmal 7 Grad kalten Wasser aushielten, brachte es die 28-jährige Ärztin aus Warnemünde auf gut 22 Minuten in der Ostsee. Kein Zufall, denn Buhlmann ist Extremschwimmerin.

Extremschwimmerin Britta Buhlmann hat sich am Neujahrstag 2022 in Warnemünde in die kalte Ostsee gewagt. Quelle: Martin Börner

640 Meter – 210 Meter bis zur ersten Boje, dann 110 Meter bis zur zweiten und das Ganze retour – hat sie in gut 22 Minuten bei 6,2 Grad geschafft. Sie mache das, „weil es gut für das Immunsystem ist“, so die Ärztin, die im Sommer auch Schwimmkurse für die Jüngsten in Warnemünde gibt.

Kaum Masken oder Abstand im vollen Warnemünde

Viele Schaulustige, die sich am Nachmittag des 1. Januar am Warnemünder Strand eingefunden hatten, um sich das traditionelle Spektakel anzusehen, hielten kaum Abstand oder trugen Masken. Eher drängten sie sich dicht beieinander, um das beste Foto oder Video mit dem Smartphone zu machen.

Die Schaulustigen, die sich am Nachmittag des 1. Januar am Warnemünder Strand eingefunden hatten, um den Rostocker Seehunden beim Eisbaden zuzusehen, hielten kaum Abstand oder trugen Masken. Quelle: Katrin Zimmer

Generell war es am Neujahrstag trotz Absage des Warnemünder Turmleuchtens proppenvoll im Ostseebad. Tausende Menschen bevölkerten den Strand und die Promenade. Einige Parkhäuser konnten keine Autos mehr aufnehmen und schon vor dem Ortseingangsschild staute es sich weit auf die Stadtautobahn zurück.

Von Katrin Zimmer