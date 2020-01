Neujahrsempfang in Grimmen: Das sagte Merkel den kritischen Bauern

Grimmen

Bei ihrer Rede während des Neujahrsempfangs des Landkreises Vorpommern-Rügen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Freitagabend in Grimmen die Bedeutung des Friedens unterstrichen. „75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und nach vielen Jahrzehnten des Friedens im europäischen Bereich hat uns der Anfang dieses neuen Jahres gezeigt, wie fragil der Frieden ist und wie sehr wir immer weiter dafür arbeiten müssen“, sagte sie mit Blick auf die zugespitzte Situation im Nahen Osten vor rund 400 Teilnehmern.

Eine Voraussetzung dafür sei, dass Menschen nicht nur ihre eigenen Interessen ausdrücken sollten, sondern sich auch stets „in die Schuhe der Anderen“ stellen sollten. Das funktioniere in Familien genauso wie zwischen Staaten.

Merkel hielt traditionell an dem Termin in ihrem vorpommerschen Wahlkreis fest – auch wenn am Samstag ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau auf dem Programm stand.

Beifall für ihre Worte an die Landwirte

Großen Applaus erntete die Kanzlerin für ihre Worte über die aktuellen Probleme der Landwirte. Landwirte und Traktoren mit Plakaten wie „Regionalen Bauern werdet ihr nachtrauern“ empfingen sie vor dem Kulturhaus. „Ihre Probleme bereiten mir Kummer und Sorgen.“ Die Landwirtschaft sei ein wichtiger Wirtschaftssektor und solle in Deutschland ein gutes Zuhause finden. „Doch wenn der Bau eines Schweine- oder Kuhstalls schon zu Protesten führt, läuft etwas falsch.“

Digitalisierung und Klimawandel werden nach Ansicht von Merkel das Leben grundsätzlich verändern. Aber sie sei der Überzeugung, dass die Menschen in Deutschland zwar die Art zu leben verändern müssen, aber nicht den Wohlstand aufgeben müssen.

Appell: Denkt auch an die unter 20-Jährigen

Vor den rund 400 Gästen aus Politik und Wirtschaft, Verwaltung und Vereinen appellierte sie an die über 60-Jährigen, daran zu denken, dass die unter 20-Jährigen noch einen ganzen Lebensabschnitt mehr vor sich hätten. Die jungen Leute würden vielleicht eines Tages gar nicht mehr verstehen, warum man überhaupt ein Auto brauchte.

Merkel zog eine positive Bilanz für den Landkreis Vorpommern-Rügen. „Es hat sich vieles verbessert, aber es bleibt auch noch viel zu tun“, sagte sie. So habe die neue B96 auf Rügen eine große Entlastung gebracht und die bei Tribsees abgesackte A20 werde erneuert. „Ich werde darauf drängen, dass das schnell geht“, sagte sie. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis sei im Vergleich zu früher gering, und es würden Fachkräfte gesucht.

Merkel glänzt mit Spezialwissen

Sie verwies auf das Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes am 1. März. Vor allem Personal für Gastronomie und Pflege müsse gefunden werden. Deutschland könne sich aber nur um Fachkräfte außerhalb Europas bemühen, wenn im eigenen Land alles versucht worden sei, Nachwuchs auszubilden. Deshalb passe es gut in die Region, wenn in Stralsund ein moderner Berufsschul-Campus entstehe, wie Landrat Stefan Kerth ( SPD) zuvor angekündigt hatte.

Zum Abschluss glänzte Angela Merkel mit ihrem mathematischen Wissen und verriet den Gästen augenzwinkernd, wie sie in diesem besonderen Jahr 2020 Menschen beeindrucken können. Es handelt sich nämlich um eine Palindromische Primzahl.

Beim Neujahrsempfang zeichnete der Landkreis traditionsgemäß die „Frau des Jahres“, den „ Sportler des Jahres“, den „Kulturschaffenden des Jahres“ und 20 ehrenamtlich Tätige aus. Anders als in den Vorjahren richtete diesmal nicht das Kulturhaus in Trinwillershagen bei Ribnitz-Damgarten den Empfang aus, wo Merkel 2006 mit US-Präsident George W. Bush zusammengetroffen war. Kerth begründete den Wechsel nicht.

Von Carolin Riemer und dpa