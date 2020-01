Urlauber in MV müssen in 72 Orten Kurtaxe zahlen – auch wenn sie im Nachbarort schon gezahlt haben. Das gilt auch für Einheimische, wenn sie die Grenzen ihrer Gemeinde verlassen. Die Landesregierung will nun mit diesem „Irrsinn“ aufräumen. Ob das gelingt, ist unklar – denn es geht um viel Geld.