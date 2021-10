Schwerin

34 von 79 Mitgliedern des neuen Schweriner Landtags sind neu im Parlament. Für einige der Neulinge ein spannendes Abenteuer – zumal wenn die erste Rede vor dem Parlament ansteht, vor laufenden Kameras und Journalisten.

„Ich habe Herzklopfen“, gesteht Constanze Oehlrich von den Grünen. Klar sei sie nervös, da sie an diesem Tag ja auch zweimal ans Rednerpult müsse, so die Schweriner Juristin. Ihr Rezept? „Tief durchatmen.“ Und Schokolade. Diese hätten die beiden Grünen-Landesvorsitzenden, Weike Bandlow und Ole Krüger, vor der Landtagssitzung vorbeigebracht. „Auf meiner stand: Nirvana“, so Oehlrich lachend.

„Wir scharren mit den Füßen“

Nervös ist auch Beatrix Hegenkötter (SPD). Aber: „Es ist ganz toll hier“, sagt die Stralsunderin. Durch Sitzungen ihrer Fraktion, der mit Abstand größten im Landtag, habe sie schon Übung im Plenarsaal. Nur die vielen Menschen an diesem Tag – das sei neu. Sie möchte sich gern in der Bildungspolitik einbringen, sagt die Grafikdesignerin. „Für die Kinder – das ist das Wichtigste.“

Christian Winter (SPD) kann die Landtagssitzung kaum erwarten. Quelle: Martin Börner

SPD-Mann Christian Winter kommt gelassen Richtung Plenarsaal. Das mit der Wahl in den Landtag sei „in diesem Moment wohl endgültig angekommen“, sagt er lächelnd. „Wir scharren mit den Füßen“, so Winter, der zuvor für einen Personaldienstleister tätig war und aus Neustadt-Glewe stammt. Er würde sich gern in den Themen Wirtschaft und Finanzen einbringen.

Verirrt im Schloss: Zur Rettung kam die Präsidentin

„Ich freue mich einfach nur“, erklärt Michael Meister (AfD) aus Rostock, ein früherer Polizist, über seine erste Landtagssitzung. „Etwas Neues, ein anderer Lebensabschnitt.“ Auch er würde sich gern in den Themen Wirtschaft und Finanzen engagieren. Da gelte es wichtige Weichen zu stellen.

Michael Meister (AfD) freut sich auf wichtige Entscheidungen in der Landespolitik. Quelle: Martin Börner

David Wulff, FDP-Mann aus Greifswald, dagegen ist an seinem ersten Sitzungstag im Landtag konsterniert. Es gebe nach wie vor viel Reibung beim Finden des Platzes für die FDP-Fraktion. Ein Büro stehe bisher zur Verfügung – mehr nicht. Bei Ausschüssen oder der Besetzung des Präsidiums solle die Fraktion klein oder rausgehalten werden. „Es ist nicht so, dass wir mit offenen Armen empfangen werden“, so Wulff.

Kurz darauf muss Wulff doch lachen. Frage: Haben Sie sich im Landtag schon mal verlaufen? Denn das Schweriner Schloss ist ein Labyrinth aus Gängen und Zimmern. „Drei Mal mindestens“, so Wulff. „Ein Mal hat mich die Landtagspräsidentin gerettet.“ Birgit Hesse (SPD) habe ihm den Weg zu seinem Ziel gezeigt.

Vom Suchen und Verirren berichten auch andere Neulinge im Landtag. Den falschen Weg gegangen sei er „heute erst ein Mal“, so Christian Winter.

Da die SPD bei den Landtagswahlen am 26. September 34 Direktmandate errang, ist das Parlament durch Überhang- und Ausgleichsmandate erstmals von 71 auf 79 Frauen und Männer gewachsen. Mandate: SPD 34, AfD 14, CDU 12, Linke 9, FDP und Grüne je 5.

Von Frank Pubantz