Kritik am Entlastungspaket - Neun-Euro-Tickets für Nahverkehr: Darum kommt der Vorschlag in MV nicht so gut an

Das Modell „9 für 90“ für günstigere Tickets im öffentlichen Nahverkehr klingt ja erst einmal ganz gut. Doch im Flächenland MV sind viele nicht begeistert. Denn in welche Busse und Bahnen sollen die Menschen denn steigen, wenn kaum noch welche fahren?