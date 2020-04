Covid-19 - Neun neue Corona-Infektionen in MV – Aufnahmestopp an Klinik in Demmin

Die Zahl der Corona-Infektionen im Nordosten steigt weiter moderat. Am Donnerstag hat das Lagus neun Neuerkrankte gemeldet. Damit gibt es in MV inzwischen 642 bestätigte Corona-Fälle. Durch sechs Fälle im Krankenhaus in Demmin ändert sich nun einiges im Klinikbetrieb.