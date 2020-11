Nach der misslungenen Sprengung eines Geldautomaten in einer Bank in Schleswig-Holstein haben sich die Tatverdächtigen eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – mit Schüssen, einem brennenden Auto, Detonationen und einem Großaufgebot an Polizei. Nun wurden insgesamt drei Personen in MV festgenommen.