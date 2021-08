Neustrelitz

Vor dem Pavillon im Bürgerseeweg in Neustrelitz hat sich am Donnerstag eine kleine Schlange gebildet. Zahlreiche Besucher warten auf den Einlass zum Immergut-Festival, das nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr nun wieder stattfinden darf. Die Stimmung ist ausgelassen, aus mitgebrachten Boxen erklingt Musik. Die Wartenden sind voll bepackt. Sie tragen schwere Rucksäcke auf dem Rücken und ziehen Bollerwagen mit Decken, Bier und Süßigkeiten hinter sich her. Ein Shuttlebus hält in der Nähe des Geländes, weitere Festivalfans steigen aus.

Lucie Ahrent aus Rostock kann es kaum erwarten. „Ich bin froh, dass so etwas endlich wieder möglich ist“, sagt sie. Zusammen mit ihren Freundinnen wird sie das Wochenende auf dem Gelände verbringen. „Wir freuen uns besonders auf Drangsal, auf die Giant Rooks und auf Blond“, zählt sie auf. „Und einfach darauf, wieder Zeit miteinander zu verbringen.“

Haben es sich unterm Pavillon gemütlich gemacht: Celina Hasemann (l.) und Pauline Cugier (r.) sind mit vier Freunden angereist. Quelle: Ove Arscholl

Test zur Anreise erforderlich

Auf die gemeinsame Zeit mit seinen Freunden freut sich auch Christian Bauer aus Chemnitz. „Wir kommen jedes Jahr her“, sagt er. „Die Musik trifft unseren Geschmack, die Umgebung ist schön und die Größe des Festivals gefällt uns.“3000 Zuschauer dürfen in diesem Jahr teilnehmen – 2000 weniger als in den Vor-Corona-Jahren. Für drei Tage voller Musik nimmt der 37-Jährige auch die bestehenden Corona-Regeln in Kauf. Jeder Gast – auch Geimpfte und Genesene – muss zur Anreise einen negativen tagesaktuellen Corona-Test mitbringen. „Das ist angemessen und bringt Sicherheit“, meint Bauer.

Der Test wird am Pavillon von Sarah Schindler kontrolliert. „Für alle Geimpften und Genesenen geht es dann direkt zum Eingang. Dort werden die Nachweise kontrolliert und Zutritt zum Gelände gewährt“, sagt sie. Für alle ohne vollständige Impfung oder Genesung führt der Weg hingegen zunächst über das extra eingerichtete Testzentrum – ein weiterer Antigen-Schnelltest ist erforderlich. Die Schlange ist – im Gegensatz zu der Schlange für Geimpfte und Genesene – kurz. „Die meisten, die bisher ankamen, brauchen keinen weiteren Test“, so Schindler.

Auf gute Camping-Nachbarschaft

Am frühen Nachmittag füllt sich der Campingplatz: Zelte werden aufgebaut, Luftmatratzen aufgepumpt. Auch Franziska und Alexis Donner aus Oranienburg haben den Einlass bereits hinter sich und haben es sich vor ihrem Wohnwagen auf dem Campingplatz gemütlich gemacht. „Wir waren früh hier und mussten nirgendwo lange warten. Das ist alles sehr entspannt“, sagt Alexis Donner. Bereits im vergangenen Jahr wollte das Paar zum „Immergut“ fahren. „Wir freuen uns, dass das jetzt stattfinden kann. Indie-Rock ist genau unsere Musik.“ Franziska Donner freut sich vor allem auf Tocotronic und José Gonzáles. Die Stimmung, so das Paar, sei ausgelassen und harmonisch. „Wir haben schon gute Kontakte zu unseren Nachbarn hier geknüpft.“

Lichterketten, Campingkocher, Pavillon

Bereits am Vortag hat sich Anja Freye aus Münster auf den Weg nach Berlin gemacht. Dort hat sich die 37-Jährige mit ihren Freundinnen Vivi Jesch und Anne Rohde getroffen, gemeinsam ging es nach Neustrelitz. „Wir gehen gern auf Konzerte und Festivals und das hat in den letzten Monaten sehr gefehlt“, sagt Jesch. „Das hier ist lange überfällig.“ Die Frauen freuen sich auf „ganz viel Musik und noch mehr Spaß.“ Im Gepäck haben sie neben den Schlafsäcken, Iso-Matten und dem Zelt außerdem Gummistiefel, Ohropax und eine Ukulele.

Zur perfekten Festivalausrüstung gehören für Pauline Cugier zudem Camping-Tische und Stühle, für eine gemütliche Stimmung hat sie außerdem eine Lichterkette mitgebracht und an dem – extra für das Festival gekauften – Pavillon befestigt. Zusammen mit fünf Freunden ist die Berlinerin angereist. „Das hier ist das einzige und erste richtige Festival, das in diesem Jahr in der Nähe von Berlin stattfindet“, erklärt sie ihre Teilnahme. „Wir freuen uns aufs Campen. Außerdem ist das Line-up richtig stark!“

Drei Tage, drei Bühnen

Kaum sind die Zeltlager aufgebaut, geht es für die Gruppe auf das Gelände. Zwei große Bühnen – die Wald- und die Feldbühne – bieten am Donnerstag zwischen 17 Uhr und sechs Uhr morgens Programm, am Freitag und Sonnabend steht zudem mit dem „Birkenhain“ eine dritte Bühne bereit.

Kurz nach 17 Uhr wird das Festival schließlich offiziell eröffnet, die Band „Kaltenkirchen“ tritt auf die Bühne. Die Zuschauer lassen sich von den kurzen Regenschauern nicht abhalten und tanzen im Takt. „Vor zwei Jahren stand ich noch wie ihr vor der Bühne und habe zugeguckt, heute darf ich dieses Festival eröffnen“, sagt Frontmann Philip Stoeckenius. „Wir freuen uns so riesig, hier zu sein. Das ist unser allererstes Festival und wir werden jetzt hier zusammen eine wunderschöne Einweihungsfeier haben.“

