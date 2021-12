Nicht nur Schokolade: Das wünschen sich Kinder in MV vom Nikolaus

Rostock

Heute kommt der Nikolaus. Und zwar der echte, davon sind viele Kinder in MV überzeugt. In seinem großen Sack hat er Geschenke für alle, die in diesem Jahr brav waren – also (fast) für jedes Kind, das seine Stiefel geputzt hat. Doch was bringt er nun so alles? Gewünscht haben sich die Kleinen jedenfalls nicht nur Schokolade. Die OZ hat einige von ihnen gefragt.

Theresa (5) aus Stralsund setzt auf das Technikverständnis des alten Bärtigen: „Ich wünsche mir neben Süßigkeiten noch das Computer-Spiel ,Minecraft’.“ Und Bennet (6) geht in die gleiche Richtung: „Ich wünsche mir die Lego-Bausteine zum Minecraft-Computerspiel.“

Theresa (5) und Bennet (6) aus Stralsund Quelle: Christian Rödel

Alina (6), ebenfalls aus Stralsund, hat ihre Stiefel extra gut geputzt, denn sie hat einen ganz besonderen Wunsch: „Ich hätte gerne für meine Barbie-Puppe ein Cabrio vom Nikolaus.“

Ein Auto hat auch Elena (6) aus Rostock im Sinn – allerdings für sich selbst: „Ich wünsche mir ein ferngesteuertes Auto.“ Und sie ist auch überzeugt, dass sie das vom Nikolaus bekommt: „Ich habe es im Dunkeln in meinem Bett ganz laut gesagt, damit es der Nikolaus auch hört.“

Thiago (5), Elena (6) und Floris (5, v.l.) mit Erzieherin Antje Augustin Quelle: Axel Büssem

Ihr Freund Thiago (5) in der Kita Fischbank ärgert sich fast, dass er nicht auf diesen Trick gekommen ist: „Das ist aber eine schlaue Idee, Elena“, ruft er ihr bewundernd zu. Thiago will künftig vielleicht eine andere Methode testen: „In Amerika hängen die Kinder Socken an den Kamin. Das könnte man ja auch mal ausprobieren.“

Logische Erklärung für Existenz

Dass es den Nikolaus auch wirklich gibt, daran hat Thiago keinen Zweifel – und bietet auch eine logische Erklärung für dessen Existenz: „Den gibt’s garantiert. Wer soll denn sonst die ganzen Geschenke in nur einer Nacht bringen?“

Da hakt dann aber doch Elena ein: „Das ist ja nicht nur eine Nacht. Wenn es bei uns dunkel ist, ist es ja auf der anderen Seite der Erde hell.“ Insgesamt hat der Nikolaus also einen ganzen Tag Zeit – das wird ja wohl reichen.

Der Wunsch von Floris (5) an den Nikolaus ist vergleichsweise bescheiden: „Ich wünsche mir ein Murmelspiel.“ Süßigkeiten hat er ja auch schon zu Hause. „Ich habe einen Schokoladen-Adventskalender. Heute war ein Schoko-Schneemann drin.“

Prinzessinnen-Schlosskleid – und Opi

(3) aus Kühlungsborn ist möglicherweise ein großer Fan von Disneys „Eiskönigin“: „Ich wünsche mir vom Nikolaus ein Prinzessinnen-Schlosskleid, viele Zuckerstangen und dass Opa Rolfi einen schönen Weihnachtsbaum mitbringt.“

Thilda (3) aus Kühlungsborn Quelle: Frank Söllner

Alle Omas sollen kommen

Corona spielt auch für viele Kinder eine große Rolle: Die Brüder Oscar (3) und Bolek (4) aus Kühlungsborn wünschen sich vom Nikolaus, dass dieses Jahr zu Weihnachten wieder alle Omas zur Bescherung kommen dürfen. „Außerdem viel Schnee zum Rodeln und ganz viel Schokolade.“

Oscar (3, v.l.) und Bolek (4) aus Kühlungsborn Quelle: Frank Söllner

Auch Lola (7) aus Rostock hat vor allem ein Anliegen: „Ich wünsche mir vom Nikolaus, dass alles wieder wird wie vorher.“ Aber auch über ein Playmobil-Friseurspiel und natürlich viel Schokolade würde sie sich freuen.

Lola (7) Quelle: Frank Söllner

Ohne Maske in die Schule

Und Jannis (6) hat zwar einen großen materiellen Wunsch, aber auch einen, den derzeit wohl viele Kinder teilen dürften: „Ich wünsche mir vom Nikolaus eine Modellbahn, die gibt es nur in Rostock. Außerdem Schokolade und dass wir nicht mehr mit Masken in die Schule müssen.“

Wie der Weihnachtsmann – nur dünner

Und wer ist eigentlich der Nikolaus? Darauf hat der schlaue Thiago (5) aus Rostock natürlich auch eine Antwort: „Das ist so ein heiliger Mann. Ähnlich wie der Weihnachtsmann, nur mit so einem Stab – und dünner.“

Von Axel Büssem, Frank Söllner und Christian Rödel