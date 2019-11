Nicht nur für Kampfhunde: „Hundeführerschein“ für alle Halter in MV gefordert

Rostock

Der Deutsche Tierschutzbund fordert die Abschaffung der Rasseliste und stattdessen das Einführen eines Hundeführerscheines für jeden Halter. „Einen Hund nur seiner Rasse wegen als gefährlich einzustufen, ist nicht zielführend“, sagt Kerstin Lenz vom Landesverband MV.

Auslöser für die erneute Debatte war der Angriff eines Rottweilers auf seinen Besitzer Anfang November in Rostock. Die Tierschutzorganisation „Peta“ forderte daraufhin die Einführung eines verbindlichen Hundeführerscheins nach niedersächsischem Vorbild für den Nordosten.

Verordnung in MV veraltet

Halter von Tieren, die auf der Rasseliste aufgeführt sind, wie American Pitbull Terrier, oder American Staffordshire Terrier, müssen Auflagen erfüllen, die je nach Bundesland variieren. In Mecklenburg-Vorpommern regelt den Umgang mit den sogenannten gefährlichen Hunden die „Verordnung über das Führen und Halten von Hunden“ aus dem Jahr 2000.

„Da die Hundehalterverordnung im Juli 2020 ausläuft, wird derzeit an einer Evaluation und Neufassung der Verordnung gearbeitet. Einzelne Teile der Regelung sind – nach derzeitigem Erkenntnisstand – wohl nicht mehr zeitgemäß“, sagt Marion Schlender, Sprecherin des Innenministeriums. Statistiken würden zeigen, dass Beißattacken von Hunden aller Rassen ausgehen können.

Jeder Hund kann zur Gefahr werden

„Viele Menschen können ihre Vierbeiner nicht richtig einschätzen, was oftmals zu solch schlimmen Vorfällen wie in Rostock führt“, so Jana Hoger von „Peta“. „Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden.“ Dem pflichtet Kerstin Lenz vom Deutschen Tierschutzbund bei: „Einen Hundeführerschein, bei dem sich Besitzer aller Rassen mit der Haltung auseinandersetzen müssen, begrüßen wir“.

Dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden für das Jahr 2018 insgesamt 84 Hundebissverletzungen gemeldet, in Rostock sind es in diesem Jahr bereits 23. In der Stadt Stralsund waren es zwischen 1. Januar 2018 und November 2019 insgesamt 21. In 13 Fällen wurden Menschen, in sieben andere Hunde verletzt. Ein Hund in Stralsund wurde durch den Biss eines Artgenossen getötet. Zu den Angreifern gehörten neben einem American Staffordshire Terrier auch ein Labrador, ein Golden Retriever und ein Jack Russell Terrier.

So regelt Niedersachsen die Hundehaltung Das Land Niedersachsenfordert seit dem 1. Juli 2013 den Nachweis der Sachkunde von jedem Hundehalter. Neuhundehalter haben die Sachkunde durch die erfolgreiche Ablegung einer theoretischen und einer praktischen Sachkundeprüfung nachzuweisen. Die theoretische Prüfungist vor der Aufnahme der Hundehaltung, die praktische Prüfung während des ersten Jahres abzulegen. Personen, die andere Qualifikationen erfüllen – beispielsweise Tierärzte oder Personen, die in der Vergangenheit bereits über zwei Jahre mindestens einen Hund gehalten haben – gelten ebenfalls als sachkundig. Das Niedersächsische Gesetz verbindet die potenzielle Gefährlichkeit bereits seit 2003 nicht mehr mit der Rasse und führt keine Beißstatistik mehr.

Parteien offen für Vorschlag

Die Linke fordert eine Überarbeitung der Hundehalterverordnung. „Für uns ist klar, dass das Problem am anderen Ende der Leine angegangen werden muss“, betont Fraktionschefin Simone Oldenburg. „Die sogenannten Kampfhund- beziehungsweise Rasselisten sind kein geeigneter Weg, um die Gefährlichkeit von Hunden festzustellen. Sie gehören abgeschafft.“ Die meisten Beißvorfälle in Mecklenburg-Vorpommern habe es von Hunden gegeben, die nicht auf der in Mecklenburg-Vorpommern gültigen Rasseliste stehen.

Ähnlich sieht das die SPD. „Zum Beginn des kommenden Jahres wird sich die SPD-Landtagsfraktion im Zuge der ohnehin notwendigen Novelle der Verordnung über das Führen und Halten von Hunden auch damit beschäftigen, ob gegebenenfalls Änderungen in Richtung eines solchen Hundeführerscheins angezeigt erscheinen“, sagt Elisabeth Aßmann, tierschutzpolitische Sprecherin.

„Gegen eine Evaluation hätte ich nichts einzuwenden“, sagt Marc Reinhardt ( CDU). Der innenpolitische Sprecher betont jedoch, dass die CDU mit den bisher bestehenden Regelungen einverstanden ist. Diese hätten sich bewährt und daher gebe es keinen großen Änderungsbedarf.

