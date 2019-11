Nichts für schwache Nerven: Dieser Graal-Müritzer hat einen Superhecht gefangen

Rostock

Es gibt Situationen beim Angeln, die sind nichts für schwache Nerven. Torsten Witt (43) und Mario Voigt-Haden (52) haben eine solche am 7. Oktober mit Können und viel Glück auf dem Schweriner Außensee gemeistert.

Ein prächtiger Hecht zog das Schlauchboot praktisch nach Belieben über den See. „Bis wir allerdings in drei Metern Wassertiefe erstmals sahen, wer sich da den kleinen Gummifisch geschnappt hatte, verging fast eine halbe Stunde“, erinnert sich der Graal-Müritzer Witt.

Balanceakt mit dünner Schnur und Barschrute

Eigentlich hatten sich die beiden Freunde für den Barschfang präpariert. Entsprechend filigran fiel das Angelgeschirr aus. Witt agierte mit einer kleinen Barschrute. Die sehr dünne Schnur sowie das feine Titanvorfach wiesen gerade einmal eine Tragkraft von vier Kilogramm auf. „Ich habe den kapitalen Fisch langsam und vorsichtig gedrillt. Immer wieder tauchte er in die tieferen Regionen ab“, erinnert sich der Raubfisch- und Fliegenspezialist.

Raubfisch wollte in den Röhrichtgürtel

Derweil ruderte sein ebenfalls erfahrener Mitstreiter nach Kräften dagegen. „Ich habe versucht, diesen erfahrenen Riesen daran zu hindern, die dichten Unterwasserpflanzenregionen oder gar den Röhrichtgürtel zu erreichen“, erklärt Voigt-Haden. Es war ein aufregender Kampf.

„Als die Ausmaße des Raubfisches deutlich wurden, war das wie ein purer Adrenalinstoß“, sagt Witt. Der sonst so coole Mecklenburger brüllte seine Freude heraus. Mit vereinter Kraft hievten die Männer den 1,34 Meter langen und 15,11 Kilo schweren Brocken schließlich ins Boot.

Profikoch räuchert die Filets auf Erle

Für den Chef des Caféstübchens Witt in Graal-Müritz ist dieses Angelerlebnis so gegenwärtig, als wäre es gerade eben passiert. Die herrlichen Filets indes wird der Profi-Koch aber erst zu Weihnachten auf Erle kalt räuchern. Sein Kumpel Mario freut sich darauf.

Der beim Landesanglerverband (LAV) für den Bereich Umwelt-, Natur- und Artenschutz verantwortliche Voigt-Haden schwärmt nicht nur von diesem tollen Erlebnis. Die Resonanz bei der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2019“ überzeugt ihn. Diese wird seit mehr als zehn Jahren von OZ, LAV und den Angeljoe-Märkten durchgeführt. „So viele Meldungen und Ausnahmefische hatten wir noch nie. Und aktuell bereits 39 Kategorien sprechen für sich“, sagt der Hobbyangler.

Foto und Zollstock sind wichtig! Die Teilnehmer der Aktion „Fisch des Jahres 2019“ übermitteln bitte Namen, Adresse, Telefonnummer, Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Name des Zeugen. Nötig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband auf diesem bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss: 31. Januar 2020! Meldungen an: Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Am Handelspark 3, 18184 Broderstorf, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, (stralsund@angeljoe.de); OZ, Volker Penne, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock, (volker.penne@ostsee-zeitung.de)

In der Szene gelten Hechte, die länger als 1,30 Meter sind, als absolute Ausnahmeexemplare. Das bestätigt auch Jonas F. Müller (41), Geschäftsführer von bundesweit elf Angeljoe-Filialen. Seine Kollegen in der Niederlassung in Rostock-Broderstorf hatten den Super-Räuber aus dem Schweriner See vermessen.

MV ist Angeleldorado in Deutschland

„In den Boddengewässern als auch in den großen Naturseen im Nordosten werden regelmäßig außergewöhnliche Raubfische und Karpfen gefangen. Das unterstreicht die Rolle des Landes als Angeleldorado in Deutschland“, unterstreicht Müller.

Auch er ist von der enorm gewachsenen Resonanz der Petrijünger bei der OZ-Gemeinschaftsaktion sehr angetan. Spürbar sei die Faszination auch der Angelneulinge beim Erleben der Natur. „Gleichzeitig steigt der Informationsbedarf, wenn es um Schonzeiten, Mindestmaße und Fangbegrenzungen geht“, so der Fachmann.

Anstrengendes Drillen im hohen Gras

Über die Größe seines in der Stepenitz bei Börzow ( Nordwestmecklenburg) gefangenen Döbels war auch Stefan Schulz verblüfft. Das 54 Zentimeter lange und 2,47 Kilo schwere Exemplar ist schon eine Hausnummer. Denn im Schnitt werden diese zu den Karpfenartigen zählenden Fische maximal um die 40 Zentimeter lang.

Der 22-jährige Tischler hatte es mit Ultraleichtrute und einem kleinen, silberfarbenen Spinner in seinem Heimgewässer vor allem auf Barsche abgesehen. „Ich habe am Morgen viel Strecke gemacht und intensiv gefischt“, erinnert sich der Wotenitzer. Das Drillen war für den im hohen Gras stehenden Angler dann schon anspruchsvoll. Zumal der Döbel sich als guter Kämpfer erwies.

Rapfen erwies sich als kampfstark

Mit einem ebenfalls kampfstarken Exemplar aus der Familie der Karpfenfische bekam es auch der Güstrower Ingo Karsten in der Havel bei Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) zu tun: mit einem Rapfen. Das Besondere an diesem stromlinienförmigen Friedfisch ist, dass er sich mit fortgeschrittenem Alter räuberisch ernährt. „Ich habe an der Oberfläche einen Fisch räubern sehen und es mit einem kleinen Gummifisch probiert. Ein gezielter Wurf und die Post ging ab“, erklärt der 48-jährige Berufskraftfahrer.

Der fast drei Kilo schwere Bursche mit den grauen Flossen schoss im Wasser abwechselnd von links nach rechts. Als Karsten ihn dann sicher angelandet hatte, war er anfänglich etwas verunsichert bei der Bestimmung der Art. Einen Rapfen, zumal dieser Größe, fängt auch ein versierter Petrijünger nicht jeden Tag.

Fischart Gewicht Länge Angler Datum Fangort Aal 2,400 99,0 Ingo Brodde 18.05.2019 Crivitz, Torfloch Aalmutter 0,011 25,0 Johann-Chr. Kornmilch 18.09.2019 Ostsee vor Dierhagen Aland 2,560 56,0 André Griesberg 27.03.2019 Wallensteingraben Wismar Bachforelle 2,600 62,0 Harry Müller 27.06.2019 WallensteingrabenWismar Barsch 1,930 50,0 Christian Zufelde 22.06.2019 Schweriner See Brassen 3,750 69,5 André Griesberg 11.06.2019 Wismar Gärtnerteiche Döbel 2,471 57,0 Stefan Schulz 13.10.2019 Stepenitz Dorsch 5,300 82,0 Stefan Uckert 31.10.2019 Ostsee vor Rerik Flunder 1,040 48,0 Wolf-Rüdiger Arlt 29.06.2019 Ostsee Giebel 2,100 47,0 Sebastian Bernstein 22.07.2019 Satower See Graskarpfen 5,200 78,0 Jörg Gruse 29.04.2019 Warnow bei Rostock Grundel 0,240 24,0 Stefan Heuer 03.08.2019 Ostsee vor Kühlungsborn Gründling 0,080 13,0 Andre Griesberg 14.08.2019 Wallensteingraben bei Wismar Güster 0,480 32,0 André Griesberg 19.08.2019 Schweriner See Hecht 15,110 134,0 Torsten Witt 07.10.2019 Schweriner See Hering 0,295 31,0 Danny Wilsher 24.02.2019 Vaschwitz, Rügen Hornhecht 0,900 83,0 Günter Schwebke 13.05.2019 Kooser Haken, Ostsee Karausche 1,500 38,0 Tobias Kostelnik 06.05.2019 Piese Karpfen 20,250 96,0 Michael Gruse 14.09.2019 Schliefenberger See Kaulbarsch 0,200 22,0 Rüdiger Strutz 07.08.2019 Balmer See (Achterwasser) Kliesche 0,480 37,0 Stefan Heuer 03.08.2019 Ostsee vor Kühlungsborn Köhler 5,500 88,0 Stefan Limp 08.07.2019 Ostsee vor Boltenhagen Lachs 16,300 118,0 Thomas Lisson 19.03.2019 Ostsee Makrele 1,015 44,0 Peter Weigel 30.08.2019 Ostsee vor Kühlungsborn Meerforelle 11,200 97,0 Jens Kung 08.05.2019 Ostsee vor Warnemünde Quappe 0,504 44,5 Hartmut Senff 22.09.2019 Elde-Müritz bei Grabow Rapfen 2,932 73,0 Ingo Karsten 21.09.2019 Havel bei Mirow Rotauge/Plötze 1,060 40,0 Michael Gruse 20.07.2019 Schlieffenberger See Rotfeder 0,980 39,0 André Griesberg 11.06.2019 Wismar Gärtnerteiche Schleie 2,560 54,0 Michael Gruse 21.07.2019 Schlieffenberger See Scholle 1,090 45,0 Stefan Heuer 23.08.2019 Ostsee vor Rostock Seehase 0,400 17,0 Herold Baartz 18.04.2019 Ostsee vor Warnemünde Steinbuttt 1,070 38,0 Stefan Heuer 24.10.2019 Ostsee Ukelei 0,065 20,0 Maximilian Ritz 12.03.2019 Warnow Wels 22,000 145,0 Jörg Gruse 13.07.2019 Trenntsee Wittling 0,610 40,0 Stefan Heuer 20.10.2019 Ostsee vor Kühlungsborn Zährte 0,250 34,0 Marco Oehlke 30.04.2019 Tollensefluss Zander 9,500 99,0 Tobias Lehmann 21.06.2019 Elbe bei Boizenburg Zope 0,400 39,0 Marco Oehlke 06.01.2019 Peene

Quelle: LAV; Angaben: Gewicht in Kilogramm und Länge in Zentimeter

