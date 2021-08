Mehr als 20 000 Waschbären haben Jäger im Jagdjahr 2020/21 in MV erlegt. Der Bestand hat sich extrem vermehrt. Und: Die Kleinbären wagen sich immer mehr in Ortschaften vor und richten dort große Schäden an. Was zu tun ist, wenn der Waschbär im heimischen Garten auftaucht.