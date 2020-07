Niedrige Corona-Zahlen in MV: Verbote sind nicht länger zu rechtfertigen"

Rostock

In einer Kaserne in Vorpommern ist ein Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da der Soldat seinen Erstwohnsitz im Nachbarbundesland hat, fällt er nicht in die Statistik Mecklenburg-Vorpommerns. So vermeldet das Land nach nun beinahe zwei Wochen keinen neuen Corona-Fall.

Und angesichts der in MV mit 49 Infizierten je 100 000 Einwohner ohnehin unverändert niedrigsten Infektionsquote aller Bundesländer werden die Rufe nach weiteren Lockerungen lauter. Der Blick in die Debatte unter OZ-Lesern zeigt: Da gibt es diejenigen, die die Aufhebung der Einschränkungen fordern, und andere, die die bisherigen Erfolge nicht durch zu frühes Lockern verspielen wollen.

Anzeige

Christine Weise vermutet: „Da wird es schon noch Fälle geben. Die sind bloß nicht bekannt, da bei vielen kaum bis gar keine Symptome auftreten. Und ist doch wieder ein Fall positiv getestet, dann sind sowieso wieder die bösen Urlauber schuld.“

Weitere OZ+ Artikel

In vielen Diskussionen in der Vergangenheit wurde immer wieder die Sorge thematisiert, dass mit den Sommerferien und der zu erwartenden Reisewelle das Virus eingeschleppt werden könnte. Stefan Zastrau schreibt dazu: „Nun ist auch mal Schluss, laufend die Urlauber damit anzusprechen.“ Sie seien schließlich genau wie alle anderen auch Menschen. „Und die Gemeinden und vieles mehr profitieren davon. Und trotzdem wettern die Einwohner gegen die Geldbringer.“

Auch wird die Frage ergründet, warum MV als einziges Land coronafrei sei. Dieter Greif meint: „Weil die meisten Menschen in MV sich an die Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Epidemie halten. So einfach ist es.“ Daniela Hampel könne sich vorstellen, dass es „vielleicht an der geringen Bevölkerungsdichte liegt. MV ist das Bundesland mit der geringsten Dichte.“

Das Virus wird nie wieder ganz verschwinden

OZ-Leserin Claudi Ma aber fordert die Aufhebung der Einschränkungen: „Bei diesem verregneten Sommer wird es Zeit, dass die Schwimmbäder uneingeschränkt öffnen. In einem Hotel in Binz zum Beispiel darf man nur eine Stunde das Schwimmbad nutzen, obwohl es im Preis enthalten ist und viele nur wegen des Schwimmbads buchen. Es besteht kein Grund, diese Einschränkung aufrechtzuerhalten.“ Ralf Popp ergänzt: „Da muss man aber schon ernsthaft fragen, wie man jegliche Verbote rechtfertigt? Das Virus wird nie wieder ganz verschwinden. Wenn Verbote nicht umgehend abgeschafft werden, warum dann in einem Jahr? Und wenn man sie in einem Jahr abschaffen würde, warum nicht jetzt?“ Remo Rönnpagel erwidert: „Wir weichen die Beschränkungen jetzt auf, wo uns die ganze Welt besuchen kann? Guter Plan, so würde das kleine gallische Dorf wohl noch existieren. Damit uns das gleiche Schicksal ereilt wie derzeit die Brasilianer, Engländer, Amerikaner?“

Anita Baresel ist derzeit im Urlaub an der See und beobachtet: „Ich merke, dass Gäste herkommen und meinen: Ich habe für meinen Urlaub bezahlt. Und an der Fähre zur Insel ist dann alles vergessen. Es werden die Mitarbeiter vor Ort beschimpft, weil diese alles richtig machen wollen. Aber es leuchtet keinem ein, dass auch die Inseln Deutschland sind. Klar bin ich froh, dass Urlaub machen wieder möglich ist, aber nur weil ich für meinen Urlaub bezahlt habe, muss ich mich nicht wie King aufführen. Außerdem macht das Virus keinen Urlaub und es kann jederzeit mitreisen und irgendwo ausbrechen. Dann ist alles gesperrt, aber das wollen die Gäste auch nicht.“

Die Hoffnung: Viele halten sich weiterhin an Abstand und tragen Maske

Jörg Schreiber notiert: „Ja, das böse Killervirus. Die Toten stapeln sich in den Straßen. Ich kann es nicht mehr hören. Allen wird Angst gemacht, bei vielen klappt es. Ich kenne niemanden, der Corona hatte und kenne auch keinen, der einen kennt, der Corona hatte. Und ich habe bundesweit einen ziemlich großen Bekanntenkreis.“ Tobias Nitsche hält dagegen: „Ich kenne auch niemanden, der bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist, halte es aber dennoch für möglich, dass so ein Ding runterfallen kann und dass dabei Menschen sterben.“ Peter Reichert mahnt bei aller Debatte an: „Nun bleiben wir weiter auf Distanz und feiern nicht gleich Party. So können wir doch die Infektionen sehr gering halten. Hoffentlich halten sich noch viele daran.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange