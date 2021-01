Niedrige Corona-Zahlen in Rostock: Kein Grund zur Entwarnung

Rostock

In Rostock ist die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn so gering, wie kaum woanders in Deutschland. Woran das liegt, dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Tropenmediziner Emil Reisinger glaubt, es liegt vor allem an den Rostockern selbst, die mit ihrem vorbildlichen Verhalten zu der aktuellen Situation beitragen.

Ein schöner Gedanke, der dennoch etwas schwer zu glauben fällt. Verhalten sich die Menschen in der Hansestadt tatsächlich so viel besser als im Rest von Deutschland? Auch in Rostock gibt es schließlich Menschen, die die Corona-Maßnahmen der Landesregierung nicht mittragen. Und sogar Berichte über teils aggressive Maskenverweigerer machen die Runde.

Ein Toter am Montag in Rostock

Wahrscheinlich ist es also doch eher eine Kombination aus vielen Maßnahmen, einer günstigen geografischen Lage und vielleicht auch etwas Glück, die dazu führt, dass die Infektionszahlen in der Hansestadt so gering sind.

Was auch immer die Gründe sind: Auf den niedrigen Werten sollte sich niemand ausruhen. Denn auch trotz dieser hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus in Rostock gemeldet. Jeder Corona-Toter ist einer zu viel.

Von Pauline Rabe