Niemand vermisst ihn: Unbekannter starb vor drei Wochen an Rügens Steilküste

Ein Mann stürzte von den Kreidefelsen in den Tod und wurde unter schwierigen Bedingungen geborgen: Auch nach drei Wochen ist die Identität des Toten unklar. Seine DNA wurde nun in einer Datenbank hinterlegt und es gibt Hinweise, die ins Ausland führen.

