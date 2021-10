Kröpelin

Nicht unbedingt über Nacht, aber doch recht unerwartet wurde der ehemalige Kriminalpolizist Volker Werner zum Künstler. „Und ich sagte noch, schreib bitte nicht Künstler über den Artikel, ich mache das als Hobby“, erzählt Werner und schwelgt in Erinnerungen. Der 62-Jährige ist nun seit einem Jahr im Vorruhestand und hat genügend Zeit für sein geliebtes Holz.

Angefangen hat seine Leidenschaft, als er 1980 mit seiner Frau aus der Nähe von Cottbus an die Ostsee gezogen ist. Bei Spaziergängen am Strand fing er an zu sammeln. „Was macht man Strand? Man sammelt“, sagte Werner. Es gebe Menschen, die sammeln Steine, andere Muscheln, wieder andere abgestumpftes Glas oder Fossilien – Werner hat alle Phasen durch.

Die Schiffsbohrmuschel Die Schiffsbohrmuschel frisst sich durch das Holz der Buhnen. Sie ist etwa ein bis zwei Zentimeter lang. Sie hat vorne an ihrem Maul zwei sehr harte, scharfe Muschelzähne aus Kalk, mit denen sie sich durch das Holz beißt und kleine Tunnel hinterlässt. Die Muschel vermehre sich sehr stark und lege Millionen Eier. Irgendwann ist die Buhne durch die Arbeit der Muschel und die Einflüsse durch das Wetter so kaputt, dass sie abbricht und an Land gespült wird.

Von der Sammellust zum Holzbau

Bis er irgendwann eine angeschwemmte Buhne fand. Die fand er so schön, dass er sie sich in den Garten stellte. „Irgendwann kam mir die Idee, wenn ich eine zweite Buhne daneben stelle, und den richtigen Abstand herstelle, habe ich einen Fahrradständer.“ Und dann führte eins zum anderen. Erst wollte er nur einen Fahrradständer, doch dann bekam er Anfragen von Bekannten und es wurden mehr. Irgendwann wollte er einen Tisch bauen, dann folgten die Stühle. Und so nahm sein Hobby seinen Lauf.

Der ehemalige Polizist Volker Werner fertigt in seiner Werkstatt in Kröpelin Möbel und Kunst aus Buhnen. Diese Buhne wird mal eine Lampe. Quelle: Lisa Walter

Schließlich kam die Galerie Wolfgramm, die damals in Bad Doberan war, auf ihn zu und wollte einen seiner Stühle ausstellen. „Aber nur als Untergrund. Sie wollten darauf Keramikstücke präsentieren.“ Eine Besucherin wollte seinen Stuhl kaufen. „Der ist aber unverkäuflich, dachte ich, als ich den Anruf bekam. Aber so kam die Überlegung, nicht doch einige wenige Stücke zu verkaufen.“ Werner habe von da an viel mit Galerien zusammengearbeitet, seine Stücke ausgestellt und verkauft.

Immer mehr Aufträge kamen

„Irgendwann wurden die Aufträge interessanter.“ Für den Bundespressestrand am Reichstag, der jedes Jahr stattfindet, bekam er 2004 die Anfrage, ob er Bänke dafür bauen könnte. „Wie viele soll ich denn bauen, fragte ich und sie sagten 40“, erzählte Werner. Das hätte er neben seinem Beruf niemals geschafft. Letztendlich habe er damals eine Bank gebaut, die dann Bundespressebank getauft wurde und in dem Sommer dort stand. Anschließend wurde sie für einen guten Zweck versteigert.

Der ehemalige Polizist Volker Werner hat auch schon viele Bänke gebaut. Oft nutzt er auch alte Maschinen für seine Stücke. Diese Bank steht vor seiner Werkstatt. Quelle: Lisa Walter

„Ich habe hier in meinem heimischen Garten vor mich hin gebastelt und plötzlich war ich in Berlin - samt Fototermin und Pressemitteilung“, sagte Werner. Es seien dann immer mehr Medienvertreter auf ihn zugekommen und er wurde bekannter. „Man avanciert dann, ohne es zu wollen, zum Künstler.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Holz sucht sich Volker Werner im Internet oder beim antiken Baustoffhändler. Mit der Zeit wurde er öfter angesprochen, wenn jemand altes Holz loswerden wollte. „Das ist eigentlich die beste Variante und Haben ist besser als Brauchen.“ Die Inspiration fehle ihm nicht. Meist arbeite er an mehreren Stücken gleichzeitig.

Historisches Holz hat eine schöne Haptik

In Gehlsdorf habe er beispielsweise eine Wand mit Schiffsbohlen aus Berlin verkleidet. „Aktuell baue ich einen ganz kleinen, schmalen Barschrank aus den gleichen Bohlen, weil die so ein schönes Flair haben.“ Es sei ein historisches Holz von etwa 1905, welches von einem Schubboot stammt, das auf der Spree fuhr. Da es alt ist, ist auch sehr weich, erklärte Werner.

Zu Bearbeitung des Holzes benutzte er mehrere Maschinen. Die Sammlung ist mit den Jahren größer geworden. Mit einer Satiniermaschine, eine elektrische Bürste mit Nylonborsten, behandelt er das Holz. Dabei werde das weiche Holz aus dem Stück herausgebürstet und das harte Holz bleibt. „Dadurch entsteht diese schön Haptik, die ich persönlich so schön finde.“

Mit verschiedensten Werkzeugen bearbeitet Volker Werner das Holz. Quelle: Lisa Walter

Derzeit arbeitet Werner aber auch mit Bohlen, die aus Warnemünde stammen. Sie wurden im Hafen geborgen. Über alte Kontakte wurde er auch wegen diesem Holz angesprochen. Als er das Holz sah, war ihm klar, das es unglaublich alt sein müsse.

Bäume aus der Zeit der Hanse

„Es gibt in Berlin ein Institut, das dendrochronologische Gutachten durchführt, auch für Privatpersonen.“ Die Wissenschaftler können durch ein Verfahren feststellen, wann der Baum gepflanzt und wann er gefällt wurde. Dorthin hat Werner Proben der Eiche geschickt.

Heraus kam, dass die Bäume etwa um die Gründung der Hanse im Jahre 1356 gepflanzt und etwa im Jahre 1471 gefällt wurden. Sie müssten aus der Rostocker Heide oder einem anderen Wald in der Region stammen. Denn nach weiteren Recherchen fand Werner heraus, dass sie für sogenannte Steinkisten benutzt wurden, mit denen damals eine Art Mole gebaut wurde. Und damit müssten die Bäume aus der Region sein, da früher regionale Bestände für den Bau genutzt wurden.

Diese Lampe wurde von Volker Werner aus einer alten Buhnen hergestellt. Sie sorgt im Garten für Licht. Quelle: Volker Werner

Was nun aus dem Holz wird, ist noch nicht ganz klar. Ein paar der Stücke hat sich Werner schon in die Werkstatt in Kröpelin gestellt, zwei davon sollen Lampen werden. „Es wäre schön, wenn man daraus Schmuck machen kann, denn das Holz ist wirklich schön.“ Er werde nun vielleicht mit einer Schmuckgestalterin oder einem Schmuckgestalter das Gespräch suchen, um an Ideen zu feilen. Denn das historische Holz aus dem 15. Jahrhundert brauche eine ganz besondere Verwendung.

Von Lisa Walter