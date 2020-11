Felix Benneckenstein (34) ist einer der populärsten Aussteiger aus der Neonazi-Szene. Schülern in Niepars hat er Einblicke in sein Leben gegeben. Durch die Musik hat er den Einstieg in die Szene gefunden, schlief zeitweise aus Protest auf der Straße und musste sogar ins Gefängnis. Doch dann hat er den Ausstieg geschafft.