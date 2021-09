Rostock/Greifswald

Seit neun Jahren dreimal pro Woche zur künstlichen Entgiftung mittels Dialyse. 4,5 bis fünf Stunden dauert eine Blutwäsche. Eine Tortur. Ohne sie aber hätte Ernst Heyn (68) aus Bad Doberan (Landkreis Rostock) keine Überlebenschance. Er leidet ebenso unter komplettem Nierenversagen wie die Rostockerin Ursula Weber (65). Sie liegt im gleichen Zimmer auf der Dialyse-Station der Unimedizin Rostock. „Trotz einer 2004 erfolgten Nierentransplantation blieb seit 2015 wieder nur die Dialyse“, sagt die Hansestädterin. Zwei von mehr als 2800 schwer kranken Frauen und Männern in MV, die keine mehr oder wenig Flüssigkeit über den Urin ausscheiden können. Und deren Zahl steigt.

Erkrankung entwickelt sich schleichend

Im Nordosten droht ein regelrechter Tsunami. „Gut 21 Prozent der 20 bis 74 Jahre alten Bürger in Vorpommern leben mit eingeschränkten Nierenfunktionen. Das zeigen die repräsentativen Untersuchungsergebnisse bei 4300 Bürgern“, erläutert Prof. Dr. Henry Völzke. Er leitet das Projekt SHIP (Study of Health in Pomerania – „Leben und Gesundheit in Vorpommern“). Diese seit mehr als zwei Jahrzehnten angelegte wissenschaftliche Datensammlung gehört zu den weltweit bedeutendsten Bevölkerungsstudien.

„Ein Horrorwert. Für etwa 340 000 Bürger im Land existieren erhebliche Risiken für chronische Nierenerkrankungen“, betont Prof. Dr. Steffen Mitzner. Das Fatale: „70 Prozent der Betroffenen ahnen nichts von dem Unheil. Denn sie spüren diese langsam fortschreitende Verschlechterung kaum. Es tut nichts weh“, erläutert der Leiter der Sektion Nephrologie der Medizinischen Fakultät der Rostocker Unimedizin.

Vom 23. bis zum 26. September 2021findet der Jahreskongress für Nephrologie in Rostock statt. Insgesamt werden 1200 Nierenärztinnen und -ärzte aus dem Bundesgebiet online oder vor Ort in der Hansestadt erwartet. Ein Schwerpunkt des Experten-Treffenswird die aktuelle Auswertung von Daten der AOK Nordost zur nicht ausreichenden Diagnostik von chronischen Nierenkrankheiten sein.

Entgiftungsorgane versagen allmählich

Konkret zeigten die in den Ship-Studien erhobenen Laborwerte unter anderem die täglich durch die Nieren geleistete Filtrationsmenge auf. Und diese fällt häufig viel zu niedrig aus“, erläutert der Mediziner. Gesunde Nieren reinigen täglich etwa 30-mal die gesamte Blutmenge eines Menschen. Das sind im Schnitt etwa 150 Liter.

Schaffen die pausenlos arbeitenden Filterorgane weniger als 60 Prozent, also nur gut 80 Liter, ist dies mehr als ein Warnsignal“, so Prof. Mitzner.

Die Alarmglocken schrillen, wenn zudem im Urin auffällige Mengen an Eiweißen im Urin nachgewiesen werden. „Sind letztere doch ein klares Indiz dafür, dass quasi die Membran der Niere defekt ist“, sagt Professorin Dr. Sylvia Stracke, Leiterin des Bereichs Nephrologie, Dialyse und Hochdruckkrankheiten der Klinik für Innere Medizin A der Unimedizin Greifswald.

Professorin Dr. Sylvia Stracke, Leiterin des Bereichs Nephrologie, Dialyse und Hochdruckkrankheiten der Klinik für Innere Medizin A der Unimedizin Greifswald. Quelle: Uni Greifswald

Hauptursachen: Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes

Für Dialyse-Patienten ist neben der Entgiftung der Wasser-Entzug extrem wichtig. Ernst Heyn, der unter anderem an Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes leidet, soll an diesem Tag drei bis vier Liter Flüssigkeit verlieren. „Diese Prozedur vertrage ich mal besser, mal schlechter. Doch das Ganze ist alternativlos“, erklärt der frühere Glasschleifer. Zumal er die ihm empfohlene maximale Trinkmenge von 0,8 Litern pro Tag immer überschreite.

„Für viele Patienten ist die Dialyse von der Belastung her mit einem Arbeitstag vergleichbar“, erläutert sein ihn behandelnder Oberarzt, Dr. Silvius Frimmel. Er verweist darauf, dass vor allem Bluthochdruck und Diabetes 2, an denen auch Heyn leidet, die Hauptursachen für chronische Nierenleiden sind.

Aktuell sind bereits mehr als 2800 schwer kranke Frauen und Männern in MV auf die regelmäßige Blutwäsche angewiesen. Quelle: Martin Börner

„60 Prozent der 25 bis 74 Jahre alten Männer und 38 Prozent der Frauen in Vorpommern litten 2006 laut Ship-Studie unter Bluthochdruck“, verdeutlicht Prof. Sylvia Stracke. Ein Spitzenwert in Deutschland. Die Expertin stellt fest: In der Zwischenzeit habe man die Problematik erkannt und Patienten medikamentös besser eingestellt. Diese versuchten auch, Gewicht zu reduzieren. Doch die rasant zunehmende Fettleibigkeit im Nordosten wirke wie ein „Brandbeschleuniger“.

Fettleibige Bürger legten im Schnitt um 7,2 Kilo zu

„Mehr als 80 000 Bürger in MV bringen 120 bis 180 Kilogramm auf die Waage“, sagt Prof. Dr. Hans-Christof Schober. „Und gerade für Übergewichtige und fettleibige Menschen war die Covid-Pandemie ein Auslöser für eine weitere Zunahme. Es wurde sich noch weniger bewegt und mehr Fast Food konsumiert“, erläutert der ehemalige Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I des Südstadtklinikums Rostock. Er beziffert das erneute Plus auf im Schnitt 7,2 Kilo!

Angesichts der Adipositas-Schwemme in MV seien nicht nur hinsichtlich gesunder Ernährung und mehr Bewegung auch Maßnahmen der Bundes-Politik dringlichst erforderlich, so Prof. Mitzner. Dies betreffe beispielsweise die klare Lebensmittelkennzeichnung hinsichtlich der Inhaltsstoffe.

Nieren-Gesundheit – das ist wichtig! Auf ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten: Mehr als 1,5 Liter pro Tag sind nötig! Empfehlenswert sind vor allem Wasser und Tee. Wer bereits herz- oder nierenkrank ist, sollte die Trinkmenge unbedingt mit dem Arzt abstimmen. Hören Sie mit dem Rauchen auf, denn das Rauchen schädigt die Nierengefäße! Gerade bei der häufigen Einnahme von Schmerzmitteln ist Vorsicht geboten. Mit dem Hausarzt sollte abgestimmt werden, welche und wie viele Schmerzmittel eingenommen werden. Lassen Sie regelmäßig bei Ihrem Arzt checken, ob Sie Diabetes oder Bluthochdruck haben. Diese Krankheiten sind die häufigsten Ursachen für schwere Nierenschäden und Dialysepflicht. Falls Sie Diabetiker sind oder an Bluthochdruck leiden: Achten Sie darauf, dass Blutzucker und Blutdruck optimal eingestellt sind. Legen Sie Wert auf gesunde Ernährung, empfehlenswert ist unter anderem die Mittelmeer-Diät – sowie ausreichende Bewegung.

„Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten bei der Versorgung von Patienten mit chronischen nicht dialysepflichtigen Nierenerkrankungen in MV indes funktioniert“, sagt Prof. Sylvia Stracke. Sie hatte an einer aktuellen Studie zur Versorgungssituation mitgewirkt. Gerade bei der Erstdiagnose eines Bluthochdrucks sei eine spezielle Untersuchung der Nierenfunktion und der Eiweißbestandteile im Urin wichtig, verdeutlicht die Medizinerin.

