Rostock

Endspurt in der zweiten Phase des großen OZ-Dönerladen-Tests: Noch bis Sonntag können Sie für Ihren liebsten Döner-Imbiss in MV abstimmen. Mehr als 10 200 Teilnehmer haben sich bereits an der Umfrage beteiligt. Während in Rostock und Wismar weiter die bisherigen Favoriten führen, wurden in Bad Doberan und auf der Insel Rügen die Spitzenplätze noch einmal neu besetzt. Wo gibt es Ihrer Meinung nach den besten Döner?

In Rostock und Umgebung scheint die Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt die beste Gegend für guten Döner zu sein. Nach wie vor liegt der „Best Kebap“ am Doberaner Platz mit 13 Prozent der Stimmen vorn. Der „Sterngrill“ und das „Diyar Bistro“ liegen mit 9,3 und 8,7 Prozent dicht dahinter. Knapp 3000 Teilnehmer haben in der Region abgestimmt.

In und um Bad Doberan hat sich noch einmal alles verändert: Dort führen nun „Pascham“ am Markt 11 in Bad Doberan (24,1 Prozent) und das „ Grill House“ in Kühlungsborn (23,5 Prozent). Wer kann die Abstimmung endgültig für sich entscheiden?

Drei Dönerläden in Wismar kämpfen um Sieg

Auch in Wismar ist noch nichts entschieden. In der Hansestadt kämpfen aktuell der „ Antalya Döner“ mit 25,1 Prozent, der „Euro Grill Döner Kebab“ mit 24,7 Prozent und der „ Badem Grill“ mit 26,9 Prozent um den Sieg.

In Grevesmühlen und Umgebung führt noch immer der „Khan Imbiss“ in Klütz mit 50 Prozent der Stimmen. In Ribnitz-Damgarten liegt weiterhin der „Euro Grill“ in der Langen Straße vorn. Sein Vorsprung hat sich in den vergangenen Tag noch einmal vergrößert: Der Dönerladen hat bisher 27,6 Prozent der Stimmen erreicht.

Grimmener favorisieren „Zum Imbiss Eck“

Jens Henschels „Zum Imbiss Eck“ ist weiter der beliebteste Dönerladen in Grimmen. Mit 50 Prozent der Stimmen liegt der Imbiss aktuell klar vorn. In der Region Stralsund führt das „ Bistro 90“ in der Heilgeiststraße. Es hat bisher 39,7 Prozent erreicht.

Auf der Insel Rügen haben die ersten beiden Plätze noch einmal getauscht. Nach aktuellem Stand würde nun der Döner am Bergener Bahnhof mit 19,6 Prozent gewinnen. Der „ Döner Kebab Alibaba Imbiss“ in Bergen liegt mit 17,8 Prozent der Stimmen nur knapp dahinter.

„Kauti’s Bistro “ in Ahlbeck weiter an Spitze

In Greifswald stimmen die Teilnehmer weiterhin am häufigsten für das „ Alex Bistro“ von Serkan Selçuk ab. Der Imbiss hat bisher 28,8 Prozent der Stimmen erzielt. Auf der Insel Usedom hält sich „Kauti’s Bistro“ in Ahlbeck mit 31,6 Prozent der Stimmen noch immer an der Spitze.

In Güstrow hat sich der „ Ali Baba Grill“ vorerst gegen den „Imbiss Südtreff“ durchgesetzt. Mit 16,1 Prozent der Stimmen ist der Dönerladen in der Hageböcker Straße darüber hinaus der beliebteste Imbiss im südlichen MV. Das „ Bistro Neukalen“ liegt ihm mit 15,8 Prozent der Stimmen aber dicht auf den Fersen.

Mehr zum Thema:

Liebeserklärung an den Döner: Warum er uns alle vereint

Ein Dönerladen ist Serkan Selçuk aus Greifswald nicht genug

23 Stunden Döner satt: Diesen Laden kennt (fast) jeder Rostocker

Fünf Geheim-Tipps für Naschkatzen: Diese Rostocker Läden sollten Sie kennen

„Jetzt reicht’s“: Köche und Kellner in MV wollen bis zu 26 Prozent mehr Geld

Ein Koch aus MV erzählt: „Von diesem Lohn kannst du keine Familie gründen“

Von Pauline Rabe