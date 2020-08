Kiel

So einen kuriosen Anhang hatten die Schlepper der schleswig-holsteinischen Reederei Küstendienst noch nie am Haken. Die Schlepper "Rade" und "Flemhude" mussten ein Schiff im Zebra-Streifen-Design von Emden durch den Nord-Ostsee-Kanal in die Ostsee bringen.

Gerüchte, es würde sich um das neue Vereinsheim des Handball-Bundesligisten THW Kiel handeln, wurden auf der Schleuse sofort dementiert.

Bei dem 75 Meter langen und 13,2 Meter breiten Schiff mit dem Namen "Sans Vitesse" handelt es sich um ein Floatel. Das ist die Bezeichnung für schwimmende Hotels, wie sie inzwischen in vielen Häfen genutzt werden.

Ziel ist Mukran auf Rügen

Das 2004 gebaute Spezialschiff hat 101 Kabinen für Gäste. Die Bemalung des Schiffes geht auf eine Idee beim Bau in den Niederlanden zurück. In den Niederlanden ist auch die Heimat der "Sans Vitesse", die zuletzt bei der Meyer Werft in Papenburg genutzt wurde.

Die Reederei Chevalier Floatels aus Kootwijkerbroek lässt die "Sans Vitesse" nach Sassnitz auf Rügen bringen. Der Bedarf an Hotelkapazitäten ist in Sassnitz gerade groß, da die lokalen Hotels auf der Insel durch den Tourismus belegt sind.

Nordstream 2 braucht Unterkünfte für Arbeiter

Im Hafen von Mukran bei Sassnitz sind immer mehr Offshore-Arbeiter für die Fertigstellung der Gaspipeline Nordstream 2 im Einsatz. Sie brauchen Unterkünfte. Vor der "Sans Vitesse" wurde bereits das Floatel "Rossini" von Chevalier Floatels für Arbeiter der Nordstream-Baustelle von Rotterdam nach Mukran geschleppt.