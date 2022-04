Manuela Schwesig (SPD) spricht in ein Mikrofon 1tv: Perwy Kanal / Channel One Russia: Haupt-TV-Sender in Russland.Zusammen mit dem russischen Botschafter Sergej Netschajew besuchte sie am 29. April 2021 die Gas-Anlandestation der Nord Stream 2 Quelle: Stefan Sauer