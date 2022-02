Helgoland

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind jetzt auch von der Nordseeinsel Helgoland aus sichtbar. Knapp acht Seemeilen südwestlich von ihr ankert das russische Rohrlegeschiff „Fortuna“ – und kommt nicht mehr weg. Der Koloss war bis zum Herbst am Bau der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt. Danach wurde das Schiff auf Reede vor Kaliningrad für eine längere Seeverschleppung vorbereitet. Der russische Hochseeschlepper „Katun“ sollte es zu einem neuen Einsatzort schleppen.

Rohrlegeschiff „Fortuna“: Die Stürme verschlugen es in die Deutsche Bucht

Zunächst war der Schleppverband Anfang Februar mit Ziel Rotterdam unterwegs. Während der Stürme der vergangenen Wochen geriet der Schleppzug jedoch aus der niederländischen Wirtschaftszone in die Deutsche Bucht und landete schließlich vorige Woche in der Zufahrt zur Elbe bei Helgoland. Dort beobachten die deutschen Behörden jetzt wachsam die weiteren Bewegungen der „Fortuna“. „Der Schleppverband mit der ‚Fortuna‘ ist dort vor Anker gegangen. Es geht zum jetzigen Zeitpunkt keine Gefahr von der ‚Fortuna‘ aus“, teilt das Wasserstraßen-Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee auf Anfrage mit.

Der Grund für den Kurs in die Elbmündung liegt bei dem russischen Schlepper „Katun“. Das Schiff sollte wegen einer Klasseuntersuchung durch einen anderen Schlepper abgelöst werden. „Der Schlepper möchte deshalb nach Cuxhaven, da seine Klasse erneuert werden muss“, so der Sprecher der Verkehrszentrale Wilhelmshaven. Bei der Klasse handelt es sich um den Schiffs-TÜV. Ohne diese Klasse-Zertifikate dürfen Schiffe nicht fahren. Kurzfristig hat sich die Lage dann zum Wochenende geändert: „Der als Ablösung für die ‚Katun‘ angekündigte italienische Schlepper ist aber nicht gekommen. Das könnte eine Folge der aktuellen Entwicklung in der Ukraine sein“, so der Sprecher.

Geeignete Schlepper werden sich von der „Fortuna“ derzeit fernhalten

Aufgrund der Größe darf die „Fortuna“ nicht ohne Schlepper in der Deutschen Bucht liegen. Das 169 Meter lange und 40978 BRZ große Schiff hat keinen eigenen Antrieb. Für die Reisen sind Schlepper mit einer Zugkraft von 175 Tonnen vorgeschrieben. Doch einen solchen Schlepper findet die Reederei der „Fortuna“ derzeit offenbar nicht. Die meisten geeigneten Schlepper liegen entweder in den Niederlanden, Großbritannien oder Norwegen. Sie werden sich nach dem Stand vom Wochenende von der „Fortuna“ fernhalten.

Der russische Schlepper „Katun“ hält die "Fortuna" auf Position. Quelle: Frank Behling

Die EU hatte am Freitag nämlich ein umfassendes Paket an Sanktionen gegen Russland beschlossen. Dazu gehören auch Strafmaßnahmen für die Zusammenarbeit mit Unternehmen der russischen Öl-, Gas- und Transport-Industrie.

Die „Fortuna“ steht bereits auf der Sanktionsliste der USA

Die zur St. Petersburger Reederei KVT-RUS gehörende „Fortuna“ würde darunterfallen und könnte beim Einlaufen in einen EU-Hafen sofort festgesetzt werden. Mit Strafmaßnahmen müssen auch Unternehmen rechnen, die dem Schiff helfen. Die 2010 in China gebaute „Fortuna“ ist in Murmansk beheimatet und wurde im Januar 2021 bereits mit Sanktionen der USA belegt. Sie hatte seitdem größtenteils in internationalen Gewässern Arbeiten ausgeführt.

Wie schnell russische Schiffe gestoppt und festgesetzt werden, hatte sich am Sonnabend im Ärmelkanal gezeigt. Frankreich hatte den russischen Schwergutfrachter „Baltic Leader“ zum Einlaufen nach Boulogne-sur-Mer gezwungen. Dort soll das Schiff untersucht werden.

Von Frank Behling