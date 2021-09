Lubmin

Der Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 steht vor dem Abschluss. Spezialisten haben an Bord des Verlegeschiffes „Fortuna“ am Sonntag das letzte Rohrsegment der rund 1200 Kilometer langen Trasse verschweißt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Damit ist etwa drei Monate nach dem ersten auch der zweite Strang der Erdgaspipeline fertiggestellt. Beide Stränge müssen aber noch an die Anlandestation in Lubmin angeschlossen werden.

Nord Stream 2: Gas soll noch in diesem Jahr fließen

Für den zweiten Strang beginnt jetzt die zwei- bis dreimonatige Inbetriebnahmephase. Ziel sei es, noch in diesem Jahr mit dem Gastransport zu beginnen, sagte ein Unternehmenssprecher. Allerdings ist offen, ob dies wirklich möglich ist.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte Ende August entschieden, dass Nord Stream 2 der EU-Gasrichtlinie unterliegt und damit der Bundesnetzagentur recht gegeben. Nord Stream 2 ist der Auffassung, dass die nachträgliche Anwendung der Richtlinie auf die Pipeline „diskriminierend“ sei.

Aufwändiges Zertifizierungsverfahren

Die Richtlinie, die mehr als ein Jahr nach Baubeginn auch auf Pipelines ausgeweitet wurde, die wie Nord Stream 2 aus Drittstaaten kommen, schreibt eine eigentumsrechtliche Entflechtung von Versorgung und Erzeugung und den diskriminierungsfreien Zugang Dritter vor. Das Problem: Nord Stream 2, eine 100-prozentige Gazprom-Tochter, ist nach jetziger Konstellation Transportnetzbetreiber wie auch -eigentümer. Der russische Energieriese Gazprom verfügt zugleich über die Erdgasreserven in Sibirien. Zudem muss das Projekt der Versorgungssicherheit Europas dienen.

Nord Stream 2 wertet nach Angaben eines Sprechers derzeit die Gerichtsentscheidung aus, hat aber bereits vorsorglich bei der Bundesnetzagentur einen Antrag zur Zertifizierung als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber gestellt. Dort wird der Antrag derzeit geprüft.

Sanktionsdrohungen der USA hatten Bau verzögert

Die Bauarbeiten für Nord Stream 2 hatten 2018 begonnen. Ursprünglich sollte die Pipeline bereits Ende 2019 fertiggestellt sein. Vor allem die Sanktionsdrohungen der USA hatten den Bau deutlich verzögert, weil sich Firmen aus dem Projekt zurückzogen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Leitung soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Russland durch die Ostsee nach Deutschland liefern. Damit können nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Millionen Haushalte versorgt werden. Die Baukosten der 1230 Kilometer langen Pipeline werden mit mehr als zehn Milliarden Euro angegeben. Der Nabu, der gegen die Baugenehmigung für Nord Stream 2 klagt, kritisiert die geplante Inbetriebnahme scharf. Das Projekt sei nicht mit dem deutschen Klimaschutzgesetz vereinbar, so Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger.

Von Martina Rathke