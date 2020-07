Sassnitz

Axel Vogt (53, CDU) spricht von „Angst“. Der Bürgermeister von Lubmin bei Greifswald könnte demnächst auf einer Liste von Wirtschaftsfeinden der Vereinigten Staaten von Amerika stehen. Noch vor den US-Präsidentschaftswahlen im Herbst, bei denen Donald Trump wiedergewählt werden möchte, rechnen Experten mit der Verabschiedung eines Sanktionsgesetzes gegenüber der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 des russischen Staatskonzerns Gazprom.

Nie wieder USA ? – Lubmins Bürgermeister kämpferisch

Die USA und Russland im globalen Wirtschaftskampf – und mittendrin Lubmin in Vorpommern. Denn dort landet die umstrittene Pipeline in Europa an, die Gemeinde hat daneben einen Industriehafen, dem Bürgermeister Vogt vorsteht. Mit Firmen, die Nord Stream beim Bau halfen. Wasserträger Russlands – so sehen es Amerikaner. Und damit im Sinne von US-Wirtschaftspolitik Feinde.

Nie wieder in die USA reisen? Darüber mache er sich Gedanken, sagt Vogt. Vor Jahren sei er gern dort gewesen. Doch jetzt, wenn US-Sanktionen greifen, wäre er in New York & Co. wohl eine unerwünschte Person. „Das würde ich heute nicht mehr so blauäugig machen.“ Vogt fordert „klare Kante“ gegenüber der US-Sanktionspolitik. „ Europa muss deutlich sagen, dass dies ein klarer Rechtsbruch ist.“ Sich der „Willkür“ entgegenstellen. Nord Stream 2 möge ein umstrittenes Projekt sein, sei aber nötig für die Energieversorgung des Kontinents.

Schwesig : Drohungen sind nicht akzeptabel

Die USA wollen Nord Stream 2 seit Langem verhindern. „Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen“, sagte Trump. Aber Deutschland zahle Russland gar Geld für eine neue Pipeline. Das ist seine Sicht. Deutsche Politiker kritisieren die Sanktionen scharf. Von Erpressung ist die Rede, da die USA ihr Flüssiggas loswerden wollen.

Als „schweren Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschland und Europas“ sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) das Gebaren. „Die Drohungen mit Sanktionen gegen deutsche Unternehmen sind absolut inakzeptabel“, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). „Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier eigene wirtschaftliche Interessen durchgesetzt werden sollen.“

Nord Stream 2 – ein internationales Projekt 8 Milliarden Dollar lassen sich Gazprom und die anderen Investoren, Wintershall, Uniper, Engie, OMV und Shell, die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee kosten. Hinzu kommen laut dem Unternehmen drei Milliarden Dollar für nachgelagerte Infrastruktur in Deutschland und 750 Millionen in der Tschechischen Republik. Nach Beginn der US-Sanktionen gegen an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligte Firmen und den Baustopp hat die russische Regierung erklärt, das Projekt zur Not mit eigenen Mitteln zu Ende zu bringen. Allerdings werde dies nicht wie ­geplant in diesem Jahr, sondern erst 2021 möglich sei.

Rund 120 Firmen wären von weiteren US-Sanktionen gegenüber Nord Stream 2 betroffen, davon mehr als 40 deutsche. Anfang Juni brachten US-Sanktionen um den Republikaner Ted Cruz, ein Parteifreund Trumps, den Gesetzentwurf ein. Betroffen wären Unternehmen, die mit der Pipeline zu tun haben: beim Verlegen, bei Untersuchungen des Meeresbodens, beim Schweißen oder Zertifizieren, beim Verleih von Ausrüstung, sogar Versicherungen.

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht sogar „verwaltungstechnisches Handeln von staatlichen Behörden im Zusammenhang mit der Fertigstellung oder dem Betrieb der Pipeline“ als „sanktionsrelevant“ an, wie es in einem internen Vermerk heißt. Der deutsche Staat im Fadenkreuz.

Nord Stream: Zwölf Milliarden an Investitionen in Gefahr

Das US-Gesetz wäre „ein Angriff auf Deutschland und vor allem auf Europa“, erklärte Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD) in dieser Woche in einer Anhörung des Bundestags. Schröder ist Aufsichtsratschef von Nord Stream 2. Er fordert Gegensanktionen der EU. Denn die Pipeline solle die Energieversorgung Europas in kommenden Jahrzehnten mit absichern.

Rund 2300 der 2460 Kilometer der Pipeline sind fertig. Der Bau stoppte, als die USA Ende 2019 eine Firma von Verlegeschiffen sanktionierten. Russland kündigte an, die Leitungen selbst zu verlegen, vermutlich 2021. Nord Stream 2 hält sich mit Kommentaren zur globalen Wirtschaftsschlacht meist zurück. Die USA wollten „Investitionen in Höhe von rund zwölf Milliarden Euro in rechtsstaatlich genehmigte größtenteils fertiggebaute Energie-Infrastruktur untergraben“, so Sprecher Steffen Ebert. Energiekunden in Europa würden später die Zeche zahlen, sollte das Groß-Projekt verhindert werden.

Sassnitzer: Nicht vorschreiben lassen, wer im Hafen liegt

In MV wären einige Firmen betroffen, etwa der Fährhafen Sassnitz-Mukran, wo gerade die russischen Verlegeschiffe „Akademik Tscherski“ und „Fortuna“ ankern. Kein Kommentar, heißt es von dort. Nur nicht noch mehr Ärger provozieren.

Der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (53, Linke) gerät als Gesellschafter des Hafens persönlich ins Visier der USA. „Wir können uns nicht vorschreiben lassen, wer in unseren Häfen festmacht“, sagt er. Nord Stream stehe für Jobs und gute Löhne. Das lasse man sich nicht zerreden.

Traurig ist Kracht aber trotzdem. Sassnitz ist Partner der US-amerikanischen Stadt Port Washington, Wisconsin. Beim Jugendtreffen nächstes Jahr in Amerika wäre er gern dabei gewesen. Das ginge mit Sanktionen wohl nicht mehr. „Das beschäftigt mich schon.“ Privat seien ihm die US-Sanktionen aber relativ egal.

Von Frank Pubantz